【隱門】張心月黑化升級逼到奶奶瀕死　黃智雯預告：大結局會再癲啲

由王心慰（Amy姐）監製的TVB劇《隱門》在在昨晚（6月26日）劇情，心月（黃智雯飾）黑化升級，講述失去大水喉Pho哥（杜燕歌飾）的葉嘯天，為撲水向殷老太（盧宛茵飾）埋手，逼到對方碌落樓梯。

全程直擊的心月不但未有出手相救，並在肯定沒有第三者在場的情況下，向半死不活的奶奶狂放狠話：「既然我老豆話想做啲嘢，難得有人郁手，點解唔好呀？」、「唔知點解見到你咁嘅樣，我好心涼」、「等你郁唔到，我先慢慢打電話咯」，盡情盡力刺激奶奶之餘，順道拖慢救援進度。

對著奶奶一副狠樣的心月，當確定奶奶暈倒後即光速變回純純兔打電話求救，黃智雯（Mandy）在2分半鐘戲內極速轉換情緒自如，盡顯陰險、無情、癲狂、狠心及偽善等多樣層次。

黃智雯晒冷之夜

昨晚《隱門》可說是黃智雯「晒冷」之夜，演技考驗戲碼一幕接一幕。漸入「癲」境的心月，當得悉奶奶大難不死但中風後，即加以糟質；面對亡夫Mike幻影的一再指責及糾纏亦毫不手軟，爆Seed怒吼兼將幻影浸死。

當見到幻影灰飛煙滅，心月即露出令人極度心寒的笑容，並再度口出狂言：「我要你消失呀」、「我唔會再驚你，我見你一次，殺你一次呀！」除出狠招對付奶奶及幻影，心月還不擇手段連番阻撓子喬與Madam Yeung（湯洛雯飾）發展感情，為博取子喬關注，竟不惜自殘「刀仔鋸小腿」，行徑勁激。

對於心月日益暴走，網民笑指葉嘯天「虎父無犬女」，網民留言：「智雯黑化後演技仲正」、「雙面人好奸」、「Luna （心月）仲癲過佢老豆」。

黃智雯：今集未算癲

談到角色在結局周大暴走，Mandy坦言看到劇本時也Wow一聲，並預告將向葉嘯天大反擊：「去到最後有場戲，佢會還擊佢老豆16巴，我覺得嗰場戲好震撼，相信觀眾會睇得好爽，因為張心月已經忍咗20集。我覺得最後5集唔會令大家失望，今集未算癲，大結局會再癲啲。」

她笑言，沒想到黑化後的心月更入屋，並指角色是其從演以來未接觸過的類型：「的確同我本人好大反差，我演得好爽，再次多謝Amy姐畀呢個角色我。」

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