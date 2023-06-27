【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校　每年學費近16萬

▲ Hathaway準備在澳洲升小學。

台灣天王周杰倫與昆凌育有3子女，其中快滿8歲的長女Hathaway即將入讀小學，由於昆凌爸爸是澳洲人，所以兩人都決定大女留在澳洲讀書，而早前曾傳出Hathaway將會就讀私立女校Brisbane Girls Grammar School，但原來是假消息，原來好爸爸周杰倫為女兒揀選更貴的學校。

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據悉，Hathaway暑假後將正式入學位於布里斯本的伊普斯維奇女子文法學校（簡稱IGGS）小學部，該校學費分本地生及國際學生兩個等級，而國際學生學費每年由153,000至200,000不等，還沒計食宿及課外活動的價錢，而該校的官網中有用中文介紹該校的歷史，創校自1892年，逾130年歷史，學校提供全方位的培育，擁有國家級標準的科學實驗室，到布里斯本市區和旅遊點黃金海岸也是一小時車程，而學校有為國際學生提供機場接送服務。

▲ 陪女兒練琴。

而本地學生的學費則便宜很多，由5萬至10萬不等，不過不知道周杰倫的女兒是否已擁有澳洲籍。

據IGGS的網頁介紹，3分1的畢業生可以進入澳洲8大名校就讀。

學校宿舍位於校內，5-12年級可以留宿，更可選擇臨時、日住、周住、全日制的住宿方式非常彈性。

學生設有24小時的醫療中心、健身房及恆溫游泳池。

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至於課外活動方面，學校提供50多種課外活動項目，包括體育、藝術、創意愛好以及智力追求等，有馬術、田徑、羽毛球、游泳、網球、排球、音樂、舞蹈、辯論等。

而學校為了維持良好的英語語言環境，國際學生比例不超過學生總數4％；據官方統計，有超過1/3的畢業生都進入澳洲頂尖大學。

據了解，昆凌爸爸的住處與該校車程只要45分鐘，不管是接送還是照顧都很方便。周杰倫過去多次在「Surfers Paradise, Queensland」打卡，加上IG帳號常貼出澳洲豪宅的內部照片，曾傳出他買下黃金海岸的豪宅，連當地導遊帶團時都會介紹周杰倫在該地置產。

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責任編輯︰王明芳