【隱形殺手】6歲童去海邊玩水染「食腦蟲」命懸一線 暫無特效藥致死率達97%

寄生蟲防不勝防！內地近日出現一宗罕見的感染案例，一名6歲男童月初隨家人前往海邊玩水。然而返家數日後，男童突然高燒不退，並出現嗜睡、昏迷等症狀，最後發現為「食腦蟲」感染，生命危在旦夕。

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綜合內地媒體報道，來自貴州的苗女士在6月初帶同兒子小丁（化名）到海南旅遊，並前往海邊玩水。苗女士稱，自己的本意是希望「帶孩子去見世面，去認識大海，去放鬆開心」，不料卻因此導致兒子感染致命寄生蟲。

據報，小丁旅遊返家後，在6月9日夜晚發燒至39度；家長翌日帶他到縣醫院求醫，獲醫生處方治療扁桃腺發炎的藥物。小丁吃藥後曾短暫退燒，惟藥效一過便會再度發燒，情況反覆持續十多日。期間家長輾轉為他轉院，亦有驗血及肝功能，但未見異常；有醫院為他進行輸液，但他仍持續發燒、嗜睡。

之後小丁被轉到貴陽一間兒童醫院，又因昏迷而被送入深切治療部（ICU）。6月21日，醫院向家屬下達病危通知書，指小丁出現出現急性化膿性腦膜炎、持續癲癇、中樞性呼吸衰竭，以及支氣管肺炎等症狀，病情嚴重且隨時有可能進一步惡化。至6月25日，苗女士更新兒子病況，指其腦脊液檢查結果顯示受狒狒阿米巴原蟲（俗稱「食腦蟲」）感染，致死率高達97%。小丁目前已無法自主呼吸、命懸一線。

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本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，只會在暖淡水出現，如湖水、溪水、河水等；香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲便無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣