【終極抽獎】國際級插畫4大打卡場景 商場送20萬旅遊禮券

▲ 紅磡的場景有舞台及渡輪。

由7月15日起，置富Mall以「Happy 遊香港為主題」發放Happy，為大家帶來連串驚喜。首個震撼驚喜是商場20周年感謝祭的「終極大抽獎」，頭獎為價值HK$20萬旅遊禮券，還有多個驚喜優惠陸續推出。

商場找來作品遍布世界各地的香港插畫藝術家Messy Desk （原名李美欣），聯乘設計4大商場打卡場景，包括︰馬鞍山廣場彩虹蛋糕小鎮、天水圍+WOO嘉湖生態樂園、紅磡置富都會星閃閃樂團及置富第一城的運動之城，活動更特別設計Messy Desk快樂伴隨便攜袋，讓大家盛載滿滿快樂。

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場景生動活潑各具特色

馬鞍山廣場的景場是被蛋糕包圍的甜品控天堂，散發令人開心的幽香。超奪目的大彩虹前有可愛的「熊仔雲」，有約 4米高的2層粉紅色20周年生日蛋糕，由馬鞍山公園迷宮冒出來約3米高的「蘋果兔星球」，及「雲小子」「富士山人」結伴玩馬鞍山昂平有名的滑翔傘。

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而天水圍的+WOO嘉湖生態樂園，則有候鳥在風車和向日葵田流連，可以邊打卡邊聽到鳥聲，而全新吉祥物「Woola」更捧着蛋糕，打算登上「飛機雀」，右邊黑臉琵鷺則來到濕地公園探望貝貝，在濕地步道上有今次專屬設計的「20」星人，背景還有屏山聚星樓，最啱一家大細齊齊來打卡。

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