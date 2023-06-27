【#ME TOO】陳建州11年前出差香港照片被翻出　偷拍大牙相片引網民熱討

▲ 黑人的舊帖文被翻炒。

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），今日（6月27日）在Facebook專頁發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事。

對此，黑人透過律師發表聲明，指內容全然不實，更形容為「惡意栽贓」行為，並表示將追究相關法律責任。在今日下午4時多，大牙再更新Facebook，「本人陳述均為事實 問心無愧 公道自在人心」。

而黑人與大牙在機場的合照被網民翻炒，更發現黑人曾偷拍大牙！

【#ME TOO】大牙控訴被前老闆陳建州性騷擾 黑人：妳范范姐就很不愛這種事

黑人舊po被翻炒

大牙指性侵事件發生在2012年7月18日的凌晨，指當時與黑人一同到香港錄製節目《18/22》。

黑人就曾在2012年7月18日在Facebook上載自己與大牙在機場的合照，並寫道：「一早帶大牙出發去香港Now Tv 錄我們的新節目1822⋯現在幾乎每個禮拜都在飛，台灣有＂上班這黨事＂和＂十點名人堂＂~香港有＂1822＂除此之外最近還有一個全新的節目在準備中，所以時間真的很難調配⋯感謝上帝大大的使用我，讓我福杯滿溢⋯我希望用自己的影響力，集合更多年輕的朋友、一起為這個世界努力！傳遞更多正面能量⋯lovelife！」

這一則帖文至今依然存在，故不少網民也湧至帖文內留言，「卡 傳遞更多下面能量」、「感謝FB幫忙記錄這一切 黑人哥不要刪喔 刪了就是承認囉」、「黑人我來了」、「握不住的他」。

黑人曾偷拍大牙

黑人的Facebook在2012年7月10日，出現一張以神秘視角偷拍大牙的相片，同樣引起網民熱烈討論。

有網民翻出黑人、大牙在同年9月的節目片段，黑人提起自己年輕時看AV時被祖母撞見，坦言形容當時感崩潰，坐在一旁的大牙也一同大笑。黑人更用台語說了「桑擠咧（輕鬆一下）」。

另外，大牙曾在2013年推出寫真《偷窺24小時》，當黑人看過大牙的寫真相片後，更直呼「小女孩長大了」。

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