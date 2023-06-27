  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【謀殺同鄉】疑因使用洗衣機起爭執　巴漢涉謀殺同鄉高院開審

社會 16:23 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

疑因使用洗衣機起爭執，巴漢涉謀殺同鄉高院開審。（資料圖片）

年約23歲巴基斯坦裔男子，涉於2020年8月在租住的深水埗唐樓單位內殺害同鄉，案件今(27日)於高等法院開審。控方開案詞指，被告與死者為案發單位劏房租客，疑因使用洗衣機而起爭執，期間用刀襲擊死者後，將屍體拖到死者的房間。被告清理現場血跡及棄置兇器棄後報警，法醫指死者身上有大量刀傷，其中18處傷勢因自衛擋駕而造成，估計死者已死去1天，死因為內臟大量出血致死。

被告MUNIR Muhammad(現年23歲)，否認1項謀殺罪，控罪指他於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈內，謀殺AZAM Ahsan。被告及死者均為巴基斯坦籍人士。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

案件今開審，控方開案陳詞指，涉案單位共有3間房間，分別租予被告、死者及1名年老巴基斯坦男子，並須共用浴室及廚房。

案發翌日中午時分，被告到雜貨店向業主表示剛報警，惟因言語不通而離開，遂要求業主代為報案，被告並稱殺了人。警方到場後，被告表示殺了人，並指屍體在房間內。被告表示與死者因使用洗衣機而起爭執，繼而動武，被告稱用刀襲擊死者致死後，將屍體拖到死者房間後上鎖。被告其後清理現場血跡，並將染血衣服及刀棄置於街頭垃圾站。

控方續指，警方其後於死者的房間地上發現屍體，法醫估計死者於前1天已死亡，死者的頸、身軀及上下肢均有大量刀傷，其中右手臂有18處傷勢，法醫估計是死者自衛擋駕時造成，死因為大量刀傷致內臟失血過多而死。

控方指鑑證科人員於單位內的廚房、洗手間及死者房間均發現血跡，單位內其他地方只發現少許血跡，故不能排除現場發生襲擊後曾被清理。控方又指，被告於事發後，曾向1名男子查問代購機票事宜，控方指被告殺害死者後，擬計劃離開香港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【起底】女子遭男友前女友起底　39歲女子被捕
今日 14:58
【起底】女子遭男友前女友起底　39歲女子被捕
【串謀詐騙】廉署揭首宗詐騙百分百擔保特惠貸款案　6中小企負責人涉造假呃1,900萬元
今日 15:16
【串謀詐騙】廉署揭首宗詐騙百分百擔保特惠貸款案　6中小企負責人涉造假呃1,900萬元
【偷運人蛇】警香港西面水域截可疑船隻　搗偷運人蛇集團拘12人
今日 15:17
【偷運人蛇】警香港西面水域截可疑船隻　搗偷運人蛇集團拘12人
【刑事毀壞】巴士怪漢求生錘扑車窗　警緝年約30歲本地男
今日 15:41
【刑事毀壞】巴士怪漢求生錘扑車窗　警緝年約30歲本地男

你可能感興趣

【起底】女子遭男友前女友起底　39歲女子被捕
今日 14:58
【起底】女子遭男友前女友起底　39歲女子被捕
【串謀詐騙】廉署揭首宗詐騙百分百擔保特惠貸款案　6中小企負責人涉造假呃1,900萬元
今日 15:16
【串謀詐騙】廉署揭首宗詐騙百分百擔保特惠貸款案　6中小企負責人涉造假呃1,900萬元
【偷運人蛇】警香港西面水域截可疑船隻　搗偷運人蛇集團拘12人
今日 15:17
【偷運人蛇】警香港西面水域截可疑船隻　搗偷運人蛇集團拘12人
罪案 巴基斯坦 法醫 謀殺 劏房 香港 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌