【謀殺同鄉】疑因使用洗衣機起爭執　巴漢涉謀殺同鄉高院開審

▲ 疑因使用洗衣機起爭執，巴漢涉謀殺同鄉高院開審。（資料圖片）

年約23歲巴基斯坦裔男子，涉於2020年8月在租住的深水埗唐樓單位內殺害同鄉，案件今(27日)於高等法院開審。控方開案詞指，被告與死者為案發單位劏房租客，疑因使用洗衣機而起爭執，期間用刀襲擊死者後，將屍體拖到死者的房間。被告清理現場血跡及棄置兇器棄後報警，法醫指死者身上有大量刀傷，其中18處傷勢因自衛擋駕而造成，估計死者已死去1天，死因為內臟大量出血致死。

被告MUNIR Muhammad(現年23歲)，否認1項謀殺罪，控罪指他於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈內，謀殺AZAM Ahsan。被告及死者均為巴基斯坦籍人士。

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案件今開審，控方開案陳詞指，涉案單位共有3間房間，分別租予被告、死者及1名年老巴基斯坦男子，並須共用浴室及廚房。

案發翌日中午時分，被告到雜貨店向業主表示剛報警，惟因言語不通而離開，遂要求業主代為報案，被告並稱殺了人。警方到場後，被告表示殺了人，並指屍體在房間內。被告表示與死者因使用洗衣機而起爭執，繼而動武，被告稱用刀襲擊死者致死後，將屍體拖到死者房間後上鎖。被告其後清理現場血跡，並將染血衣服及刀棄置於街頭垃圾站。

控方續指，警方其後於死者的房間地上發現屍體，法醫估計死者於前1天已死亡，死者的頸、身軀及上下肢均有大量刀傷，其中右手臂有18處傷勢，法醫估計是死者自衛擋駕時造成，死因為大量刀傷致內臟失血過多而死。

控方指鑑證科人員於單位內的廚房、洗手間及死者房間均發現血跡，單位內其他地方只發現少許血跡，故不能排除現場發生襲擊後曾被清理。控方又指，被告於事發後，曾向1名男子查問代購機票事宜，控方指被告殺害死者後，擬計劃離開香港。

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記者：林育慧