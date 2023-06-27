【香港小姐2023】Lea滿意新髮型變潮　王怡然獲家人支持有信心入三甲？

▲ 各位佳麗有咩變化？

《2023香港小姐競選》的其中11位佳麗在昨日（6月26日）在金鐘髮型屋「大變髮」後，今日（6月27日）再有另外10位佳麗包括「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）、Venus、「翻版Yumi」Debbie、Eris、「鍾嘉欣師妹 」Cindy、Cherry、姜伊寧（Jenny)、Nicole和Jessica到中環的髮型屋轉新look。

在早上大約8時50分開始，佳麗陸續到場，她們亦如昨日佳麗般統一穿白衫、牛仔褲現身。

經過三個多小時後，眾佳麗先後出來會見傳媒拍照，當中大熱之一的王怡然及Lea老友鬼鬼，拍照期間二人翹手兼舉V。

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Lea滿意新髮型兩邊走 王怡然獲支持

二人對「變髮」後感滿意，Lea指因漂過頭髮不能染其他顏色 ，又自言本身頭髮較厚，現已剪得較輕盈，變得fashionable ；王怡然指剪了約兩吋，很喜歡新髮型。

問到二人是否有信心入三甲？二人微笑，Lea指不知道怎樣回答。王怡然又指自參選後獲不少家人支持，家人叫她要淡定，不要駝背。

談到她們如何備戰，有否Keep Fit ？昨晚（6月26日）從上海回港的Lea指搭飛機已可Keep Fit ，近日也要兩邊走，較辛苦。

▲ 左賀怡雯（Lea）、王怡然 （陳慧安 攝）

佳麗變化不大

至於Eris指弄了Hightlight ，剪了不少層次 ，感到變化很大。Cindy則指以前大多弄Highlight ，今次染深色，感覺較新鮮和健康。

另外，Nicole ﹑Cherry ﹑ Jessica ﹑Jenny ﹑ Venus和Jenny 變化不大，而現身時谷胸上陣的Venus，難開時就突然「封胸」。

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記者:陳曉柔



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