【父愛如山】20年來為照顧SEN兒子3次辭工 工程師爸爸︰盼兒子開心過每一天

▲ 林博龍為了照顧有特殊教育需要的兒子，曾三度辭去工程師工作。

為了照顧兒子，父母能付出什麼？一位工程師為照顧有特殊教育需要（Special Educational Needs，簡稱SEN）的兒子，多次放棄事業，20年內3次辭職！

林博龍(Ronald)是一位工程師，兒子今年23歲。他的兒子兩歲半時於健康院做評估，被發現與人相處時沒有眼神接觸、不會說話，最初評估認為是聽力有問題，後來確定他患有自閉症和中度智障。Ronald是個喜歡玩樂的人，本來想與兒子做各種事情，教他玩耍；身為名校教師的太太亦期望兒子入讀自己任教的學校，這些都隨著兒子被確診為SEN而落空。

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教SEN小孩的困難

Ronald初時用傳統方法教育兒子，但他連基本中英數都無法學會。他認為兒子學習未如理想，是因為不夠專心、努力，有時他的情緒到達臨界點，更會體罰兒子。面對父母壓迫，兒子脾氣變得很大，摔擲物件、打咬父母時有發生。儘管如此，Ronald從不放棄，他慢慢了解到每個人的學習程度有所不同，面對兒子的情況，他調低期望，盡心教導。每當兒子學會一樣新事物，Ronald就會有很大的成功感，上廁所、洗澡等技能，全由Ronald親自教授，現在兒子已經有自理能力。至於學習知識方面，Ronald不再強求，直到今天，他仍在教兒子數一至五。

為兒子三度辭職

為了照顧兒子，Ronald在20年內3次辭職。第一次是兒子5歲的時候，由於兒子對事情極為固執，例如每天上學要走同一路線，為改善兒子的固執行為，Ronald放棄工作，每天陪伴兒子走不同路線上學。

第二次是兒子11歲的時候，Ronald工作期間接到電話，要他立即回家。Ronald趕到家，經了解才知道兒子做出自殘行為，鄰居出手阻止，雙雙受傷。Ronald發覺兒子踏入青春期，情緒起伏很大，遂再次辭職照顧兒子。

第三次是兒子完成中學課程到展能中心工作，因為需要跨區上班，Ronald又再辭職，每天接送兒子。這次辭職，他預計需持續十數年，直至兒子獲派政府院舍宿位。

用愛心代替打鬧

Ronald在教會遇上一位社工，同是SEN小孩的家長，兩人除了交流經驗，他還教導Ronald怎樣去愛兒子。一次到錦田農莊遊玩的教會活動，Ronald兒子情緒失控，要三個人才能制伏他。回家以後，Ronald沒有打鬧，他以關心的方式與兒子祈禱、唱詩、用言語表達愛。

自此，父子建立起每晚唱詩祈禱的習慣，現在兒子不單會念主禱文，更喜歡返教會。透過禱告，Ronald兒子比平常更能表達自己，每當Ronald問他耶穌在哪？他都會拍自己心口，示意耶穌在他心中。在神的帶領下，Ronald兒子由會打人的小孩，變成乖巧、人見人愛的人。

以關心的方式與兒子祈禱、唱詩、用言語表達愛。

維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，研究發現SEN孩子的家長，照顧孩子的時間通常長達二十年以上，Ronald正是二十年內三次放下工作照顧兒子。他欣賞Ronald為要更好照顧兒子，主動參加很多關於SEN的課程來裝備。

Kobe特別提到，SEN小孩如果由相同性別的照顧者照顧，會比較方便，這亦是Ronald的情況。面對兒子的未來，Ronald不再擔心，盼望他能開心過每一天。

文章獲維護家庭基金授權轉載

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