  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牙齒醫美】22歲男模貪平做牙齒醫美　8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」

健康 17:39 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

22歲男模貪平做牙齒醫美，8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」。

牙齒醫美療程要小心，否則隨時後果嚴重！英國一名22歲男模特兒為了幕前更上鏡，於是在去年9月到土耳其，花費3000英鎊（約2.99萬港元）進行牙齒貼片療程，以令牙齒更整齊。豈料，8個月後牙齒卻出現化膿流血現象，變成滿口「鯊魚牙」，修復手術更索價高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。由於無力負擔，男模特兒最終只能忍痛拔除所有真牙，換上假牙。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

根據外國傳媒報道，22歲模特兒Jack James為了在鏡頭呈現更完美外表，於是去年9月遠赴物價較低的土耳其，進行牙齒貼片療程，花費約3000英鎊（約2.99萬港元）。他指起初對療程效果相當滿意，完全想像不到8個月後，竟然因此惡夢連連。

Jack表示直至今年5月，口腔便開始出現種種問題，包括牙齦出血和呼吸困難的症狀，令他立即慌忙求醫。牙醫為他檢查牙齒後，即以「一團糟」來迎容他的狀況，指他因為牙齒發炎感染而導致牙齒膿腫，若要修復需花近20萬港元。

牙醫為Jack移除貼片後，竟發現他很多牙齒已被磨成尖刺狀，看起來就像鯊魚牙般。(網上圖片)

由於無力負擔英國的巨額修復費用，加上土耳其診所拒絕承擔責任，Jack無可奈何需再額外花近4.5萬港元，飛回土耳其牙醫診所為他再度治療。惟駭人的是，當牙醫為Jack移除貼片後，竟發現他很多牙齒已被磨成尖刺狀，看起來就像鯊魚牙般。最終Jack需拔除所有真牙，然後裝上假牙再貼上貼片，他其後以自身經歷告誡大家，在進行任何醫美療程前，都要先做足功課，否則隨時又傷荷包又傷身。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【牙齒矯正】被女友嫌棄「吃飯像豬」遭狠飛　牙醫一個診斷令失戀男變型男
11:59 2023/01/18
【牙齒矯正】被女友嫌棄「吃飯像豬」遭狠飛　牙醫一個診斷令失戀男變型男
【牙齒健康】19歲少女胃潰瘍　嘔吐後一個習慣令牙齒全壞死
13:36 2023/04/26
【牙齒健康】19歲少女胃潰瘍　嘔吐後一個習慣令牙齒全壞死
【深圳補牙】貪平深圳補牙牙齒被過度打磨　港女後悔莫及：早知在香港補
16:17 2023/05/16
【深圳補牙】貪平深圳補牙牙齒被過度打磨　港女後悔莫及：早知在香港補

你可能感興趣

【牙齒矯正】被女友嫌棄「吃飯像豬」遭狠飛　牙醫一個診斷令失戀男變型男
11:59 2023/01/18
【牙齒矯正】被女友嫌棄「吃飯像豬」遭狠飛　牙醫一個診斷令失戀男變型男
【牙齒健康】19歲少女胃潰瘍　嘔吐後一個習慣令牙齒全壞死
13:36 2023/04/26
【牙齒健康】19歲少女胃潰瘍　嘔吐後一個習慣令牙齒全壞死
【深圳補牙】貪平深圳補牙牙齒被過度打磨　港女後悔莫及：早知在香港補
16:17 2023/05/16
【深圳補牙】貪平深圳補牙牙齒被過度打磨　港女後悔莫及：早知在香港補
健康問題 土耳其 英國

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌