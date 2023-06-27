【牙齒醫美】22歲男模貪平做牙齒醫美　8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」

▲ 22歲男模貪平做牙齒醫美，8個月後流膿呼吸困難慘變滿口「鯊魚牙」。

牙齒醫美療程要小心，否則隨時後果嚴重！英國一名22歲男模特兒為了幕前更上鏡，於是在去年9月到土耳其，花費3000英鎊（約2.99萬港元）進行牙齒貼片療程，以令牙齒更整齊。豈料，8個月後牙齒卻出現化膿流血現象，變成滿口「鯊魚牙」，修復手術更索價高達2萬英鎊（約19.9萬港元）。由於無力負擔，男模特兒最終只能忍痛拔除所有真牙，換上假牙。

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根據外國傳媒報道，22歲模特兒Jack James為了在鏡頭呈現更完美外表，於是去年9月遠赴物價較低的土耳其，進行牙齒貼片療程，花費約3000英鎊（約2.99萬港元）。他指起初對療程效果相當滿意，完全想像不到8個月後，竟然因此惡夢連連。

Jack表示直至今年5月，口腔便開始出現種種問題，包括牙齦出血和呼吸困難的症狀，令他立即慌忙求醫。牙醫為他檢查牙齒後，即以「一團糟」來迎容他的狀況，指他因為牙齒發炎感染而導致牙齒膿腫，若要修復需花近20萬港元。

▲ 牙醫為Jack移除貼片後，竟發現他很多牙齒已被磨成尖刺狀，看起來就像鯊魚牙般。(網上圖片)

由於無力負擔英國的巨額修復費用，加上土耳其診所拒絕承擔責任，Jack無可奈何需再額外花近4.5萬港元，飛回土耳其牙醫診所為他再度治療。惟駭人的是，當牙醫為Jack移除貼片後，竟發現他很多牙齒已被磨成尖刺狀，看起來就像鯊魚牙般。最終Jack需拔除所有真牙，然後裝上假牙再貼上貼片，他其後以自身經歷告誡大家，在進行任何醫美療程前，都要先做足功課，否則隨時又傷荷包又傷身。

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責任編輯：羅嘉欣