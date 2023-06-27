林宥嘉《idol》演唱會8月澳門登場　Yoga型格出席德國時裝秀

▲ 4月於紅館剛完成口碑載道的《idol 2023 世界巡迴演唱會》。

林宥嘉4月於紅館剛完成口碑載道的《idol 2023 世界巡迴演唱會》香港站，不少歌迷希望可以再看他這個演出，今日他驚喜宣佈8月舉行澳門站，歌迷們又有機會再次跟著宥嘉進入idol世界！

日前 Yoga 受時尚品牌Saint Laurent邀請，飛往德國柏林參加品牌時尚盛會「Summer 24男裝大秀」，與來自世界各地的明星名人，山崎賢人、水原希子、SEVENTEEN的淨漢、NCT的Ten、GOT7的Mark等一起看秀。

一身品牌2023最新秋冬新款服裝的宥嘉，黑色寬肩長外套搭配薄紗襯衫的Look氣勢十足，散發有別於舞台上演唱時的魅力。

《idol世界巡迴演唱會》被形容為「如移動美術館般的舞美設計」備受好評，2021年《idol演唱會》更是獲得設計獎。演唱會的每個橋段都有想傳達的意念，讓聽眾仿彿看完一場電影或是一場大型藝術展，足回味無窮。

這次idol澳門站，宥嘉一樣以全新眼光演繹，5套新造型，以及完美呼應演唱會全新主題“Only love can overflow black holes（唯有愛能滿溢出黑洞）”的新版應援旗。宥嘉也在新一輪巡演中演唱新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》，以及尚未正式發行錄音室版本的《白》和《懲罰》。

他坦言以前作為歌手會不斷追求更多成績、更多演唱會，現在目標是希望用自己的影響力和歌迷分享他所學習到的愛。