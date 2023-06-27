【機動兵工廠】鄭中基蝦頭想回饋演藝界　楊詩敏感慨：大把戲未做過

昨晚（6月26日）在「機動電視台」YouTube頻道播出第3集，這集迎來楊詩敏（蝦頭）任第二位星級導師。

對於邀請蝦頭的原因，Ronald表示：「之前《全力扣殺》嘅時候同蝦頭有見過下面，但冇對手戲，後來又得知蝦頭有教班就問下，佢又得喎！」說起蝦頭的做事態度Ronald更指：「好欣賞佢態度好認真。」

蝦頭在兵工廠的課程中加入了很多小遊戲和即慶表演的環節，其中一個環節是學員要即興演獨腳戲。

他們各自要飾演一個角色，例如Wade（陸維德）飾演古惑仔，在表演過程中他不斷說髒話，導師們看到他的表演紛紛「笑到見牙唔見眼」，蝦頭說：「佢想用講粗口扮勁去扮演古惑仔，但佢同講粗口好唔夾，所以就好好笑！」

▲ 「機動電視台」一眾學員。

蝦頭百感交集

另外，今集導師和學員每人都準備了一件對自己很重要的物品，大家要分別猜出物品的主人，本來過程中大家都七嘴八舌，十分熱鬧，但去到後來分享物件背後故事的時候卻令人百感交集，當超酸分享的時候，連蝦頭都忍不住落淚。

不少人覺得Ronald和蝦頭兩位形象搞笑，那麼會否因豐富和出色的喜劇經驗而影響正劇發揮呢，蝦頭話：「喜劇又做得少，而正劇只係做過一套，大把戲未做過，唔會影響發揮，希望大家多啲揾我，我發揮畀你睇！」

Ronald表示：「我就唔覺會因為喜劇經驗會阻礙到做正劇，拍喜劇同正劇都一樣，兩樣都係好認真去做，喜劇只係劇本寫出嚟好笑，而我哋就好認真咁去做一啲好柒嘅野。」

蝦頭着重傳承

對於戲劇的傳承兩位都有些不同看法，蝦頭話：「我好着重傳承，都好鍾意教人，希望教好佢哋，所以我會好投入。」

而Ronald就話：「其實我就冇乜教嘅意欲，可能因為我份人冇耐性，但我又想為行業付出，所以如果有人嚟問我野我就會回答。今次搞呢個真人show都希望可以貢獻番，我都冇乜點教，係請咗班導師嚟幫手。」

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