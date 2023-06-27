【香港小姐2023】巨胸蔡思貝VS瑜伽KOL鬥胸猛　Juliana+Venus火辣泳照大比拼【多圖】

▲ 兩大佳麗對撼，你們喜歡Juliana還定Venus呢？

《2023香港小姐競選》香港小姐佳麗一連兩日現身金鐘髮型屋「大變髮」，接受髮型大改造後更加明艷照人。

有「金髮巨胸版蔡思貝」之稱的Juliana在昨日（6月26日）以低胸兼貼身衫「胸猛」現身，本身一頭金髮的她換上封胸白Tee，其標誌金髮轉成漸變髮色，讓她整個人氣場顯得低調。

而今日（6月27日）前往變髮的Venus，同樣以低胸上衣現身，大騷好身材，離開時跟Juliana一樣被安排換上清一色封胸白Tee。

純以她們個人IG內的泳照計，Venus憑泳衣福利照數量較多而稍勝Juliana。

但不只是計泳照，其實兩位大熱佳麗同為有料之人，二人亦毫不吝嗇晒美好身段，不時在個人IG大派福利圖，以說打成平手。

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有樣有身材

身材高佻、擁有驕人上圍的Juliana，向來走高冷性感路線，帶著韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé的影子，星魅十足。

其IG內藏大量性感照片，將姣好身材表露無遺。既有低胸亦有大晒長腿，更有露背展露美腿，連泳衣照也有，火辣程度甚高。

▲ 港姐大熱佳麗Juliana。

另外，她還分享不少美食照，貪吃一族的她依然保持美好身材，可見她在運動方面花下少苦功。

現年22歲的Juliana年紀輕輕已擁有個人事業，經營網店售賣首飾，單看身材已知「事業心重」。

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無懼黑歷史

任職瑜伽導師兼KOL的Venus，在未正式入圍已被大爆黑歷史，不過無損人氣。

現年25歲的她報稱在澳洲讀大學，其IG擁有約8萬名粉絲追蹤，人氣不俗。

▲ 瑜伽導師Venus。

而她也深明「流量密碼」，不少分享頗大膽的福利圖益粉絲，當中不乏火辣泳照，張張有前有後，甚至多角度任睇，比起Juliana明顯先贏一仗！

從其相片可見，Venus生活頗富貴，不時周遊列國去旅行外，更出入高級馬場這高級場所。

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正所謂人紅多是非，有討論區及網上節目流出Venus的黑歷史，其中指她陪馬主入馬場拉頭馬，的而且確Venus曾穿上火辣紅色貼身裙現身馬場，跟馬主一起拉頭馬。不過，其他大多數都沒有證據。

Venus似乎無懼黑歷史，現身髮型屋時依然低胸上陣勁高調，如此識趣，看來打入最後五強不是難事！

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