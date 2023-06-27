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任白經典《李後主》55年後修復4K重映　白雪仙將現身7月慈善場

娛樂 17:10 2023/06/27

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

陳寳珠、梅雪詩、奚仲文和關錦鵬出席。

於1968年正式公映的《李後主》是香港電影史上一個經典作品，在各方努力下，《李後主》將以「2023 4K修復版」再次和影迷見面，將於 7月28及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院慈善公映。

今次亦為任白慈善基金籌款，提供福利和醫療服務予有須要的長者，門票將於6 月28 日（星期三）城市售票網公開發售。

《李後主》

這套任白經典《李後主》面世55年 ，片主廖先生希望把它重新修復，於是把拷貝交給意大利的電影修復專家，以最新的技術去把「李後主」重新呈現。

這個「2023 4K 修服版」將再次公映給一眾任白戲迷和電影迷欣賞，亦同時萌生為任白慈善基金籌款的想法，在廖先生同意下落實電影籌款活動。

陳寳珠、梅雪詩

早前大會舉行發佈會，邀請了任白慈善基金董事高世章，和一眾嘉賓包括陳寳珠、梅雪詩、奚仲文和關錦鵬，及過百名粉絲參予，場面熱鬧。仙姐因家中工人確診，並沒有親臨發佈會，但她將會出席下月「李後主 2023 4K 修復版」於文化中心的公映活動。

「李後主」上次公映已經是1999 年的事，距今相隔24年，它亦從來沒有出版任何形式的影像產品，故7月28 及 29 日公映既可讓大家重新認識和欣賞這套香港電影經典，亦同時可以做善事，一舉兩得。

撰文 : TOPick柴犬出動

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