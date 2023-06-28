【探索太空】港童與NASA航天工程師交流齊做太空實驗　港移民二代鼓勵小朋友勇敢追太空夢

▲ 一班小朋友與NASA航天工程師交流。

「火星可以住人嗎？」、「如果地球停轉一秒會怎樣？」、「原來參與太空探索不是只得太空人！」。Big Bang Academy早前為多位7歲至11歲熱愛太空與科學的學童，舉辦了全港首個與美國太空總署（NASA）航天工程師對話並一同做太空實驗的活動，是次活動不只讓小朋友了解到第一手的太空發展資訊，加強了他們對太空的知識與自信，甚至家長們也獲益良多，了解到參與太空探索不是只有太空人這條路，讓子女更放心去追太空夢！

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而今次參與的NASA航天工程師中更有香港移民二代（Athena Chan），她也分享了自己在NASA的火星探索研究，並鼓勵小朋友將來投身太空相關工作，因為火星探索的計劃需要全球更多航天科學家參與，而香港小朋友也絕對有可能成為其中一份子。

Big Bang Academy是次邀請了美國太空總署（NASA）航天工程師Shannah Withrow-Maser及Athena Chan與香港小朋友分享太空知識及一同製作迷你版火星探測車。

不要少看各位小朋友，原來他們都是真正的太空與航天愛好者。Big Bang Academy創辦人Sarah Tong表示，其實太空相關的主題課程一向深受香港小朋友歡迎，單是是次活動已有逾2,000人報名，而他們在當中篩選了20位小朋友參加，「他們要先回答一些與太空科學有關的問題，因為機會難得，希望選出真是對太空與航天有興趣及初步了解的小朋友參加。」

所以活動時不少小朋友都可以精準地回答航天工程師們的問題，並表明真的立志向航天工程師進發。Big Bang Academy有逾4,000位4歲以上的學生，超過8成學生都頭3位喜愛的課程都與太空相關，其實香港小朋友對宇宙真的很好奇。

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Shannah與Athena目前正在NASA研發火星無人直升機與國際太空站上的多項研究，包括預計會於2030年進行，正在研發中的火星樣本取回任務（Mars sample-return mission, MSR），目的是收集火星上的岩石和塵埃樣本並送回地球分析，

Athena表示：

這項太空任務有多國參與，我們需要全球更多年青人加入成為航天工程師，等大家了！

兩位異口同聲兩位同聲認為香港的孩子有科學思維，而且很有好奇心與創造力。可能很多家長都會將太空與太空人排勾，覺得小朋友能夠從事航天事業的機會太低，但聽完Shannah與Athena的介紹後亦有所改觀：

NASA 也有人從事平面設計、商業和教育等工作，其實最重要是具備觀察力、邏輯理解能力、組織溝通技巧方面、團隊合作、獨立工作能力、而且要有創造力及樂於不斷學習。

所以去NASA工作其實並非大家想像中遙遠，香港小朋友一樣可以有太空夢。

Shannah與Athena在科學研究以外，也一直幫NASA從事教育工作，除了鼓勵學生，也鼓勵家長放手讓孩子問問題兼尋找答案：「如果家長們想培養孩子對太空科學的興趣，最重要是增強小朋友學習和堅持尋找答案的能力，讓他們保持好奇心。家長可以帶他們去博物館、科學館或者讓他們各種參與活動，就算是上興趣班、看書或者電視節目都無問題，任何小朋友熱愛的東西，都可以在當中學到不同技能，例如溝通與分析能力等等，家長們應該指導他們將來如何好好應用。」

事實Shannah是家中第一個上大學的人，她11歲時醉心於科幻書籍，還有科幻電視劇和電影，從此立志要在NASA工作。

當你遇到你將來有興趣工作的領域的人時，記得要問很多問題，你永遠不知道你會學到什麼。

是次活動非常成功，Big Bang Academy已積極籌備下次與NASA航天工程師的相關活動，期望會有更多小朋友參與！

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責任編輯︰王明芳