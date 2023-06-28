【尖子成師】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運

▲ Issac Lo由Band 3反叛學生，到逆轉成中文補習導師。

我們無法改變出身，卻可以靠努力改變命運。25歲的中文補習導師盧逸朗（Issac Lo）在單親家庭長大，就讀Band 3中學，曾經無心向學，卻因媽媽的一句話及恩師的鼓勵，決心發奮圖強，終在中學文憑試（DSE）中文奪5**佳績。他以自身經歷勉勵學生，努力可以改變命運，逆轉人生。

▲ Issac以自身經歷勉勵學生，努力可以改變命運，逆轉人生。（湯致遠攝）

因單親媽一句話醒覺求變

Issac的媽媽在19歲時生下他，父母早於他2、3歲時離異，爸爸再組家庭，媽媽亦有自己的生活，他從小跟爺爺嫲嫲同住。他自言童年非常百厭，雖然小學就讀九龍塘名校，但成績不理想，呈分試在147人中考141名，結果獲派至Band 3中學。

他在中一時成績有好轉，因名校小六已教中一的課程，即使他不讀書也名列前茅。後來他認識了一班朋友，放學就流連網吧、機舖、「K房」，也開始偷家人錢。爺爺嫲嫲自覺未能管教他，他在中一下學期由媽媽接回一起生活。

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當時媽媽有一位拍拖7年的男友，並計劃結婚，但她作出取捨。Issac坦言「媽媽好愛我」，他記得媽媽說過，如果她與男友生下一代，對他的感情會分薄，為免如此她寧願不再婚。媽媽嚴格管教兒子，曾送他去廣州黃埔軍校一個月，希望他從軍訓中鍛煉身心。Issac感激媽媽用盡一切方法去照顧他︰

那兩三年她放下工作，錯過了賺錢的黃金時段。每天下午5時回家，以免我外出吃飯流連。

不過，他依然無心向學，成績差、遲到、欠交功課無日無之。直至中四那年見家長，媽媽先後與兩位班主任、輔導主任、訓導主任和副校長見面，崩潰的她問Issac「其實你想怎樣，是否想我和你一起死？」這一句深深觸動他，反思自己為何要讓愛他的媽媽傷透心，因而萌生要改變的想法。

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恩師教做人視如「半個老竇」

15歲那年Issac開始做兼職，曾當過外賣員、TVB臨時演員、售貨員、廚房幫工、掃街等，但他慢慢發現不能一輩子只領最低工資︰

無論我多麼勤力，每天上班12小時、14小時甚至20小時，我一天只有六百元，每月僅得一萬八千元，在香港可能連交租也不夠。

當時他想到要把書讀好，至少有一門技能，將來可賴以為生。加上他中學時遇到恩師——中國歷史科的黃老師，視之如「半個老竇」，黃老師除了傳授知識外，更教他做人。

他說『學養』二字很重要。『學』是指學識，你已經擁有，但『養』是指修養，『有學而能養』，你學的不是學識而是如何做人。

因老師這一句話，Issac在中五下學期開始發奮。英文水平不濟，他就訂閱一年《華爾街日報》逐篇文章看，逐個字查字典。那時他連最基本簡單的數學公式也不懂，媽媽為他找了一位數學科的私人補習老師，對方指他的程度連一名中一生也不如。他沒有放棄，重頭學起數學，做足10年會考卷。

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為人師表以生命影響生命

因自幼跟隨爺爺嫲嫲生活，Issac在爺爺的薰陶下愛上閱讀，童年娛樂不多，閱讀就成為他唯一的樂趣，由小二開始看《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》，到小五讀金庸的「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，開啟其文史哲之路，家中藏書過千本。他從小中文成績特別好，最終DSE中文科考獲5**，成為母校歷年來首位中文奪5**的學生。

他憑著優異的中文成績，升讀香港浸會大學中國語言及文學系暨教育文憑專業。受恩師影響，他畢業後曾在日校任教，後來轉職補習老師，創立「經致中文」，現為「學博教育」首席中文補習導師。他自18歲開始補習生涯，至今已有約10年經驗，本著以生命影響生命的教育理念，他以自身經歷勉勵學生，深信只要有心，即使底子再差仍有逆轉的機會。

在眾多補習學生中，Issac難忘當中有一位孤兒，領養她的家庭父母之後生育了4名子女，對非親生女的她並不好。她在一間Band 3中學就讀，但希望DSE中文和中史科能取得5*，能順利入讀大學。她考DSE那年，由於家境貧窮，於是問Issac借了五百元傍身，最終她獲優異成績，成功入讀心儀學科。Issac感嘆︰

原來教育可以改變一個人，即使家庭環境不好或自身先天不足，但透過努力可以改變命運。

▲ Issac最開心是學生對中文有一絲改觀，甚至愛上中文。（湯致遠攝）

過去經歷成就今天

補習工作忙碌，Issac自言24小時on call，解答學生難題，最開心是學生對中文有一絲改觀，甚至愛上中文。他想告訴一眾學生︰

我以前是別人眼中的地底泥，都能夠走到這一步，既然我可以，為甚麼你不能呢？記得流著淚播種，才可歡欣收割。

有人將不幸經歷當作傷痕瘡疤，Issac認為與其將悲傷放大，倒不如學會接受，「有以前這些經歷的我，才造就今日的Issac Lo。」

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記者︰駱秀玲