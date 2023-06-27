【恐佈家暴】結婚2年丈夫家暴16次　懷孕妻被打穿小腸終生需用糞袋

家暴事件無日無之，不過，近日內媒報道一宗家暴事件可謂令人髮指。報道指四川成都有一名女子，結婚兩年來被丈夫家暴共16次，其夫每次都對她拳打腳踢，連她有身孕依然下重手，令她的內臟包括腎、肝、肺等都嚴重受損，十二指腸亦被污染，需終生用糞袋維生。

最新影片︰

拖到酒店打至重傷

綜合內地傳媒報道，四川成都的謝姓女子今年開始在網上拍片，自爆剛認識丈夫時，覺得對方「雖然他喜歡罵人，但人挺好的，很照顧人」。兩人相識3年後結婚，沒想到婚後兩個月懷孕，她就開始被丈夫家暴，前後加起來共16次。她曾向丈夫提出離婚，但遭對方拒絕，「我提出離婚的話，他就會情緒特別激動。」最近她因向法院提交離婚及人身保護令的文件被丈夫發現，被硬拖到酒店打成重傷。

謝女今次入院，傷勢十分嚴重，更差點喪命。她在影片中表示，目前已住院兩個月，肋骨缺血，十二指腸被污染，小腸梗阻掛著糞袋，腎、胰、肺等內臟受到不同程度的損傷。她還說剛送院時，醫生說她已沒有脈搏，如果再遲20分鐘，就救不活了。

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其實早在今年4月，謝女曾在社交平台，自稱被丈夫在一間砂鍋店潑菜，導致多處燙傷。之後有傳媒求證，該店亦力證當日確有男子向女子潑菜事件，店員更指︰「女子的皮膚都被燙紅了」。

謝女在最新的影片中，透露賀姓丈夫已被刑事拘留，目前案件正在取證階段，「希望能重判」，而婦聯、公安、法院等部門都已介入調查此事。對於丈夫家暴一事，婆家不聞不問，更威脅她出諒解書。

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