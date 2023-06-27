【解僱索償】前餅店女員工疑於病假後遭解僱　入禀索償21.4萬兼要求道歉

▲ 前餅店女員工疑於病假後遭解僱，入禀索21.4萬兼要求道歉。（資料圖片）

餅店女員工疑於搬運紙箱時兩度扭傷背部，其後向勞工處匯報傷勢，復工後被要求作額外工作，最終被解僱。前女員工今（27日）透過平機會入禀區域法院指控前東主及上司違反《殘疾歧視條例》，要求他們就情感損害等賠償21.4萬元，並作出書面道歉。

原告人李思穎；答辯人分別為冠僑飲食管理顧問有限公司（下稱冠僑）、譚啟榮及盧劍龍。

入禀狀指，冠僑旗下經營兩間餅店，包括「北海道牛乳蛋糕」，譚則是冠僑的董事及總經理，盧則是冠僑的總廚。李事發時23歲，及至2022年3月5日是冠僑的員工。

入稟狀指，2022年1月22日，李於搬運餅盒紙箱時扭傷背部，翌日求醫後被診斷患上急性下腰痛，共獲6天病假。李向盧傳送了醫生證明書的副本，並稱醫生認為傷勢由長期站立和搬重物所致，李亦指出擬向冠僑提出工傷補償申索，但遭盧質疑。

同年1月29日，李病假後復工，但常被盧要求處理額外工作，如更換具相當重量的烤盤等，這些工作均不適合背部傷患剛復原的僱員。李於2月5日因背傷再度休假，並向勞工處匯報傷勢，翌日李被解僱，並在代通知期上班時再度扭傷背部。

李於同年2月向平機會投訴，由於冠僑未有參與調解，以致調停不成功。李隨後於6月入禀勞資審裁處追討終止僱傭金等，獲冠僑賠償919元。冠僑亦就事件遭勞工處檢控，指其違反了《僱員補償條例》第48條，被判罰款5,000元。

入禀狀指，李要求法院宣告答辯方違反《殘疾歧視條例》，以及下令答辯方就李的情感損害及收入損失賠償共21.4萬元，答辯方亦須作出書面道歉，兼支付訟費。

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記者：梁錦麟