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【奪命車禍】美億萬富豪生日變忌日　賽車失控撞欄身亡終年70歲

健康 18:15 2023/06/27

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美國富豪James Crown在一場賽車事故中不幸身亡。（圖片來源：Aspen Institute）

美國富豪詹姆斯克朗（James Crown）周日（25日）在一場賽車事故中不幸身亡，終年70歲。據悉，當時賽車失控撞上防撞欄，詹姆斯經緊急搶救後仍回天乏術，而當日正正是他的生日。

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綜合外媒報道，事故發生於25日，在科羅拉多州的阿斯彭賽車公園（Aspen Motorsports Park），當日詹姆斯正慶祝他的70歲生日，可惜卻不幸發生車禍，賽車意外撞上防撞欄，詹姆斯經搶救後不治。

皮特金郡（Pitkin County）法醫辦公室表示，詹姆斯身上有多處由鈍力造成的明顯外傷，不過死因仍有待驗屍後確定，初步判斷事件為意外。

詹姆斯生於1953年6月25日，是一位美國商人，為家族企業「Henry Crown and Company」的董事長兼行政總裁，亦是摩根大通（JPMorgan）、通用動力公司（General Dynamics）的董事。

詹姆斯去世後遺下年邁雙親、妻子寶拉（Paula）及4名子女。其家族發表聲明指，「對於詹姆斯的驟逝深感悲痛，在這個艱難的時刻，希望他們的隱私獲得尊重」。

前美國總統歐巴馬2014年任命詹姆斯為總統情報顧問委員會成員，他日前發文致哀，表示他和妻子米歇爾對噩耗感到心碎，又形容他是芝加哥的支柱，亦是一個無私的丈夫、父親和朋友。

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責任編輯：羅嘉欣

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