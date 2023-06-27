【大馬旅遊】馬來西亞生態遊餵大象睇螢火蟲　秘境直擊海龜生蛋見證生命力

▲ 去馬來西亞旅遊不妨計劃兩日一夜生態遊，小朋友可以親手餵大象，晚上就去秘境睇螢火蟲兼直擊海龜生蛋，留下難忘回憶。

家長計劃帶小朋友去旅遊，都愛加入睇動物的行程。擁有世界上最古老熱帶雨林的馬來西亞，生物多樣性相當豐富，在炎炎夏日，家長可考慮帶子女到大馬旅遊參加當地生態團，由專人帶領下親親野生大象，晚上直落睇螢火蟲兼到海邊睇海龜媽媽生蛋，畫面絕對震撼眼球！

暑假想計劃一個東南亞短線遊，卻嫌新加坡物價太高及過於城市化，就可以考慮飛往鄰國馬來西亞首都吉隆坡食買玩。行程方面不妨參加當地的大自然生態團，有很多華人導遊能說廣東話，與港人溝通沒有問題。熱門行程推介去大象公園保育中心近距離幫大象洗澡及餵食，喜歡秘景的可以選擇在5至9月前往東海岸直擊海龜生蛋，是難能可貴的體驗。

▲ 大象公園保育中心有保育員監察大象情況。（林綺玲攝）

大象公園保育中心

位於彭亨州瓜拉甘達的大象公園保育中心（National Elephant Conservation Centre），是目前馬來西亞唯一一個專門安置流離失所野象的保護中心。據統計馬來西亞目前僅存1,200餘隻野生亞洲象（學名Elephus Maximus），屬於瀕危物種之一，而該保護中心的大象來自馬來西亞半島的多個角落，經過救助後安全地生活在這個叢林保護區中。

從吉隆坡出發，約需1.5小時車程。大象保育中心是免費入場，但接受捐款用作救助大象，捐款金額隨個人心意就好。進場後會先見到展覽區，了解例如亞洲象與非洲象之分別，中間還有展出亞洲象骨，值得細看。

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園內有分為成象區和幼象區，後者年齡約4至5歲，成長至10多歲就變成象。大象是除人類以外最長壽的陸地哺乳動物，平均壽命一般可達60歲以上，甚至可超過80歲，而在園內最年老的大象更高達85歲。

大象們在開放的空間內自由活動，遊客可以在檔口買香蕉、甘蔗、花生去餵大象和打卡自拍。約中午時分會有大象表演，會展示一些簡單活動如單腳企、噴水、搬動木材等，完騷後接受觀眾餵食，觀眾可以把握時間合照。天氣許可的話，工作人員還會教導遊客如何幫大象洗澡，與大象來個親密接觸。

▲ 有不少家長帶同小朋友親親大象。（林綺玲攝）

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大象公園保育中心

地址：Kuala Gandah NECC, Kuala Gandah, Lanchang, Pahang, Lanchang, 28500 Pahang, Malaysia

開放時間：10:30am-4:15pm

門票：免費

網址：【按此】

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珍拉汀夜賞螢火蟲

晚上的生態活動亦相當精彩，位於彭亨州東海岸的珍拉汀灣（Cherating）及鄰近的登嘉樓州直落瑪聶海灘（Pantai Teluk Mak Nik）擁有紅樹林兼沙灘美景，是觀看螢火蟲和海龜的好地方。

由大象保育中心出發到珍拉汀灣紅樹林觀賞螢火蟲的車程約2個多小時，如果自由行，可從吉隆坡乘搭內陸機前往關丹機場，入住附近度假村及選擇包車前往參加。抵埗後由螢火蟲專家先講解看螢火蟲的注意事項，首先不能塗蚊怕水，因會趕走螢火蟲；第二拍照不能用閃燈，連手機及相機屏幕也要調校到最暗，最好不要拍照，因少許光線都會趕走怕光的螢火蟲。

講解完畢，一行人就會登上小船展開螢火蟲觀賞之旅，黃色點點的螢火蟲棲息於河的兩岸，小船行走期間，螢火蟲會不時飛舞到各人身邊。而抬頭一看更望到璀璨星空，在整段約15分鐘的旅程，遊客可以吹著涼風享受片刻寧靜。

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Cherating Fireflies Sanctuary

地址：Jalan Kampung Cherating Lama, Kampung Cherating, 26080 Balok, Pahang, Malaysia

開放時間：9:00am-10:00pm（周一休息）

門票：成人45令吉（約75.6港元）、小童35令吉（約58.8港元）

網址：【按此】

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直擊海龜媽媽生蛋

如果天氣良好，必定要到訪直落瑪聶海灘（Pantai Teluk Mak Nik）觀賞海龜上岸生蛋。直落瑪聶海灘一年高達過千次海龜上岸生蛋紀錄，每年5月至9月是旺季，海灘最少有一個海龜保育巡察員視察海龜生蛋情況，並收集海龜媽媽生下的蛋，轉送至附近海龜保育中心孵育。

▲ 直擊海龜媽媽生蛋，見證生命的奧妙。（林綺玲攝）

海龜媽媽生蛋非常小心，上岸前會在附近觀察岸上情況，確定安全後，才會上岸花逾半小時尋找位置，再花20至30分鐘挖洞，而生蛋過程只有10至15分鐘，期間海龜保育巡察員會一邊收蛋。最後海龜媽媽會花30至45分鐘埋窿，完成後慢慢爬回大海。

海龜可謂擁有絕佳「GPS」，牠們一到20歲就會回歸到出生地方生蛋，之後每次生蛋都會返回同一沙灘。而海龜每個生蛋季為期90天，期間海龜媽媽會上岸生蛋6至7次，最多9次，每次最少誕下20隻蛋，暫時最高紀錄為182隻蛋，是小編到訪當日的3日前發生而已！

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而小編當日有幸目擊一隻小型海龜快速地誕下52隻蛋，全程有專家講解，並會用電筒照亮海龜後面，遊客則必須站在海龜媽媽後面靜心觀賞，可以拍照但不能用閃燈。專家指出，絕不能用光線直射海龜正面，因會嚇走牠們到其他位置隱藏生蛋。

而海龜媽媽生完蛋後，大約30至45分鐘會撥沙埋窿，就慢慢爬回大海。當90天生蛋季完結後，海龜媽媽會隔3至4年後才會重臨生蛋。

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Pantai Teluk Mak Nik

地址：Kampung Geliga Besar, 24000 Chukai, Terengganu, Malaysia

開放時間：24小時（觀賞海龜9pm後）

預訂活動：可向珍珠假期查詢【按此】

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▲ 飽覽珍拉汀灣海天一色的美景。（林綺玲攝）

入住海邊Villa

珍拉汀灣位於馬來西亞東海岸，可以飽覽海天一色的美景，同時被茂密的樹林環抱，是大馬的度假勝地之一。沿岸有多家酒店、別墅可供選擇，並提供多元化的水陸活動及生態團。其中皇家朱蘭車拉汀別墅酒店（Royale Chulan Cherating Villas）有多間海景別墅，可以欣賞海天一色的美景，每晚房價約$1,700起。

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1令吉（Ringgit）約兌1.7港元

機票：亞洲航空由香港來回吉隆坡，現時每日兩班，票價來回約1,500港元起。旅客可付費加購「超值套裝」享最高8折，包含20公斤寄倉行李、餐點、標準座位及旅遊保障。另可付費購買更多伸展空間的「熱選座位」（Hot Seat）；值得一試機上美食品牌Santan提供的超值美食，如Pak Nasser馬拉椰漿飯、秦叔叔雞飯等。

鳴謝：AirAsia、馬來西亞旅遊促進局、珍珠假期

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記者︰林綺玲