【殺人未遂】初步調查進展曝光　男子疑不滿家暴和強姦鐵鎚扑前妻

▲ 遇襲女子頭部重創昏迷。（Facebook 澳門交通現場）

澳門發生嚴重傷人案，一名男子懷疑持鐵鎚襲擊一名女子，致頭骨破裂，碎骨穿腦，須做開顱手術留醫ICU。澳門司警今（27日）公布初步調查結果。

經初步調查，涉案男子供稱被前妻控告家暴及強姦，產生作案念頭。他將鐵鎚放置於電單車頭盔箱內，並不時經過受害人住址企圖作案。事發時，疑犯恰巧遇見前妻，於是取出鐵鎚施襲。警員亦在涉事電單車頭盔箱內檢獲1把利刀。

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據了解，遇襲50歲女子頭骨破裂，部分碎骨穿入腦部，現已完成開顱手術，尚未恢復意識，正於深切治療部留醫。

翻查資料，2017年下旬遇襲女子曾向司警局檢舉涉案男子家暴和強姦，2人於2020年離婚。男子涉嫌加重殺人未遂、禁用武器及恐嚇，被移送檢察院偵辦。

事發於昨日（26日）晚上10時半左右，治安警接報在沙嘉都喇街，有4名途經的休班治安警發現一名女子倒地受傷，涉案男子在身旁手持鐵鎚，並將鐵鎚棄置於路邊的渠道。

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記者：黃穎津