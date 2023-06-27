  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 19:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺人未遂】初步調查進展曝光　男子疑不滿家暴和強姦鐵鎚扑前妻

社會 19:00 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

遇襲女子頭部重創昏迷。（Facebook 澳門交通現場）

澳門發生嚴重傷人案，一名男子懷疑持鐵鎚襲擊一名女子，致頭骨破裂，碎骨穿腦，須做開顱手術留醫ICU。澳門司警今（27日）公布初步調查結果。

經初步調查，涉案男子供稱被前妻控告家暴及強姦，產生作案念頭。他將鐵鎚放置於電單車頭盔箱內，並不時經過受害人住址企圖作案。事發時，疑犯恰巧遇見前妻，於是取出鐵鎚施襲。警員亦在涉事電單車頭盔箱內檢獲1把利刀。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

據了解，遇襲50歲女子頭骨破裂，部分碎骨穿入腦部，現已完成開顱手術，尚未恢復意識，正於深切治療部留醫。

翻查資料，2017年下旬遇襲女子曾向司警局檢舉涉案男子家暴和強姦，2人於2020年離婚。男子涉嫌加重殺人未遂、禁用武器及恐嚇，被移送檢察院偵辦。

事發於昨日（26日）晚上10時半左右，治安警接報在沙嘉都喇街，有4名途經的休班治安警發現一名女子倒地受傷，涉案男子在身旁手持鐵鎚，並將鐵鎚棄置於路邊的渠道。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

 

相關文章

【天氣報告】或有熱帶氣旋將成形　天文台預測打風機會
今日 17:59
【天氣報告】或有熱帶氣旋將成形　天文台預測打風機會
【殺人未遂】澳門男子持鐵鎚襲前妻　頭骨破碎穿腦須開顱留醫ICU
今日 17:52
【殺人未遂】澳門男子持鐵鎚襲前妻　頭骨破碎穿腦須開顱留醫ICU
【解僱索償】前餅店女員工疑於病假後遭解僱　入禀索償21.4萬兼要求道歉
今日 17:38
【解僱索償】前餅店女員工疑於病假後遭解僱　入禀索償21.4萬兼要求道歉

你可能感興趣

【天氣報告】或有熱帶氣旋將成形　天文台預測打風機會
今日 17:59
【天氣報告】或有熱帶氣旋將成形　天文台預測打風機會
【殺人未遂】澳門男子持鐵鎚襲前妻　頭骨破碎穿腦須開顱留醫ICU
今日 17:52
【殺人未遂】澳門男子持鐵鎚襲前妻　頭骨破碎穿腦須開顱留醫ICU
【解僱索償】前餅店女員工疑於病假後遭解僱　入禀索償21.4萬兼要求道歉
今日 17:38
【解僱索償】前餅店女員工疑於病假後遭解僱　入禀索償21.4萬兼要求道歉
網絡熱話 離婚 手術 澳門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌