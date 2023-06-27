  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【短線旅遊】熱爆小紅書深圳人氣特色茶飲店　¥6起嘆水果茶/雪頂奶茶/麻薯特飲

休閒消費 18:56 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

大家下次去深圳，記得到5大特色茶飲店買杯試下!

快閃深圳，人手一杯手搖飲品是常識吧! 不單止各有特色，飲品款式多，重點是價錢比香港便宜一半，飲多幾杯都「唔肉赤」! 綜合內地平台分享， TOPick為你精選5大特色手搖飲品店推介，大家下次就可以來個深圳探店之旅!

最新影片推介

活得健康啲
【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

1) 霸王茶姬

冬天時候，曾推出正山小種系列。(圖片來源: 蘇酥酥餅@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

近年新興、最受年輕人歡迎特色茶飲店之一。2017年在雲南創立，5年期間已開設超過全球門店超過1600間，包括馬來西亞、泰國和新加坡等。

品牌主打健康茶飲的原葉鮮奶茶，強調採用生態茶山茶葉、無污染陽光牧場新鮮牛乳及生態果園鮮果月，拒絕使用茶粉茶渣、奶精及爛果。

招牌飲品有: 伯牙絕弦(茉莉茶香牛乳)、尋香山茶(濃郁牛乳山茶花烏龍茶)、青青糯山;雪頂系列春日桃桃、戀戀山茶、桂子飄飄、春山櫻花烏龍。

價錢：¥15起

分店地址：(共有24間，以下為港人往返交通最方便分店)

  • 卓悅匯店(福田區梅康路西卓悅匯購物中心B2)
  • 君尚店(福田區華強北街道華航社區華富路1018號中航城君尚購物中心-1層B109舖)
  • 深圳之眼CITYHUB店(福田區深南大道崗廈北地鐵站下沉廣場負1樓W2-09店面)
  • 壹方城店(寶安區新安街道海旺社區N12區新湖路99號壹方中心北區負2層003)
  • 益田假日廣場店(南山區沙河街道華夏社區深南大道9028號益田假日廣場1單元B1-11號)
  • HALO廣場店(羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期一層L1-23-2號)
  • 壹方天地店(龍華區龍華街道人民路壹方天地A區L1-009B號)

2) 古茗

有內地網民分享8款超級好飲夏日飲品。 (圖片來源: 史迪醬@小紅書)

    點擊圖片放大
    +6
    +5

2010年4月於浙江成立，全國門店超過6000間，品牌理念為「每天一杯喝不膩」。主打「0添加0防腐劑0氧化」的茶飲、當季水果茶、椰香系列、龍井茶系列等。

招牌飲品有: 厚道椰椰榴蓮、龍井香青團、布蕾脆脆奶芙、爆有料大瓜椰、牛油果巴旦木奶昔等。

價錢：¥6起

分店地址：(共有84間，以下為港人往返交通最方便分店)

  • 益田假日廣場店(南山區深南大道9028號益田假日廣場(深圳華僑城店)
  • 人人購物廣場富德店(龍崗區龍平東路143號人人購物廣場(富德店)F4人人購物廣場F1)
  • 龍崗星河iCO店(龍崗區清林路29號龍崗星河iCO)
  • 萬達廣場店(寶安區新安街道文匯社區13區福城前海新紀元嘉洲商務中心2棟)
  • 觀瀾老街店(龍華區觀瀾街道觀瀾大道415號(觀瀾地鐵站B口步行340米)
  • 鹽田壹海城店(沙頭角深鹽路壹海城一區二棟154號)

3) 阿嬤手作

網民大讚打米麻薯及龍眼丸子系列好飲。 (圖片來源: rong@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

打開小紅書都會見到阿嬤手作的貼文，近期最人氣爆紅茶飲店，有指下單後需要等待數小時才有得飲。2018年在廣西創立，目前國內有21間分店。

主打手作健康飲品，將特色水果如楊梅、毛荔枝、雞皮果等與茶飲結合，更強調古法現場熬煮底料如珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等。招牌飲品有: 老椰清補涼、龍眼桂花冰及手打米麻糬等。

價錢：¥18起

分店地址：(共有84間，以下為港人往返交通最方便分店)

  • 卓悅中心店(福田區福華路346號崗廈城卓悅中心東區L1層L1-L146)
  • 平安金融中心店(福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心負1樓11號)
  • KKONE店(福田區濱河大道京基濱河時代廣場L1)
  • 萬象天地店(南山區深南大道9668號大沖華潤萬象天地L4層SL432)
  • 金光華店(羅湖區南湖街道人民南路2028號金光華廣場B1層B1-126商舖)
  • 寶安壹方城店(寶安區新湖路99號壹方城B1-033A/033B)
  • 萬象前海店(南山區桂灣四路萬象前海負1樓B177號)
  • 歡樂港灣店(寶安區新安街道海濱社區歡樂港灣2號東L1-039)

4) 茉莉奶白

內地網民大讚一朵茉莉花清香十足，加上雲頂奶油，口感豐富。(圖片來源: 餓死啦@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

繼阿嬤手作之外，另一爆紅手搖飲品店應該是茉莉奶白。於2021年創立，現時全國約有120間分店。品牌靈感來自東方茉莉，強調天然牧場直接提供奶源，不添加任何化學香料。

主打雲頂奶茶、鮮茶奶白及奶酪純茶系列。招牌飲品有: 茉莉奶白、一朵茉莉花、開心果芝士奶蓋、桃桃未央等。

價錢：¥15起

分店地址：(共有45間，以下為港人往返交通最方便分店)

  • 海岸城店(南山區后海粵海街道海珠社區文心五路33號海岸城廣場B1-006)
  • 南山益田店(南山區沙河街道華夏街社區深南大道9028號益田假日廣場B2-M8)
  • O'PLAZA歡樂海岸購物中心店(南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心L1-E117)
  • 福田卓悅中心店(福田區福田街道崗廈社區福華路346號崗廈城B1層B189號商舖)
  • 深業上城店(福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城(南區)商業樓M17)
  • 皇庭廣場店(福田區福田街道福安社區福華三路118號皇庭國商購物廣場L2-26A)
  • 龍華壹方天地店(龍華區龍華街道景龍社區人民路4022號壹方天地A2區L2-033)
  • 華潤1234店(羅湖區東門深南東路363號華潤1234商場4層L421)

5) 台蓋

青青•手作藕團龍井及白白•蓮子馬蹄龍井。(圖片來源: 一個深圳混子@小紅書)

    點擊圖片放大
    +5
    +4

有指是奈雪の茶的姐妹品牌，成立於2015年，主打奶蓋茶、高端名茶、新鮮水果茶。為吸引更多年輕人，品種經常推出期間限定茶飲，如龍井奶茶配上青團小丸子、國風系列、當季水果特飲等。

價錢：¥13起

分店地址(一共有56間，以下為港人往返交通最方便分店)：

  • 益田假日店(南山區深南大道益田假日廣場B2-M70-M71號舖)
  • 金光華廣場店(羅湖區南湖街道人民南路2028號金光華賡場負一樓B1-115號)
  • KKmall店(羅湖區蔡屋圍京基金融中心裙樓自用商業04層01-412號商舖)
  • 龍華天虹購物中心店(龍華區人民路2020號九方購物中心L3層L314號)
  • 龍華壹方天地店(龍華區龍華人民路壹方天地A區L2-029號舖)
  • 觀瀾湖MHmall店(龍華區觀瀾湖大道觀瀾湖新城L113號)
  • 星河WORLD COCO Park店(龍崗區五和大道雅寶星河WORLD COCO Park商場一樓L1S-060號舖)
  • 壹方城店(寶安區新湖路99號壹方城L2層088號舖)

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧

相關文章

【短線旅遊】深圳「天空之城」雲海廣場　雲上圖書館+半山Café+360°俯瞰鹽田區
16:25 2023/05/31
【短線旅遊】深圳「天空之城」雲海廣場　雲上圖書館+半山Café+360°俯瞰鹽田區
【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
17:47 2023/06/08
【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜

你可能感興趣

【短線旅遊】深圳「天空之城」雲海廣場　雲上圖書館+半山Café+360°俯瞰鹽田區
16:25 2023/05/31
【短線旅遊】深圳「天空之城」雲海廣場　雲上圖書館+半山Café+360°俯瞰鹽田區
【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
17:47 2023/06/08
【短線旅遊】深圳5間網紅懸崖海景餐廳　鄰近度假酒店人均¥140起歎特色菜
消費種類 餐廳情報 食譜 著數優惠 美食 商場活動 羅湖 小紅書 商場 飲品

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌