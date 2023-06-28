【正能量】90後港男創立家居維修服務平台　公餘義助獨居長者貧困家庭維修家居

▲ 90後港男Andy創立一站式家居維修服務平台Papabo，更回饋社群，為獨居及困難家庭免費修繕居所。

想當然大學主修科目，是他日就業志向，有時卻未必，像90後黃達豪（Andy Wong），主修傳媒卻心繫裝修設計工程，創立一站式家居維修服務平台Papabo，更回饋社群，為獨居及困難家庭免費修繕居所，取諸社會用諸社會，他說是理所當然。

Papabo創始人Andy Wong的父母是香港人，早年已在澳洲定居，他順理成章在彼邦成長及升學，大學時選了傳媒為主修科目。「在電視、雜誌等媒體影響下，覺得這行好玩又cool，又可見盡及接觸不同的人。」

畢業後他以為可以大展拳腳，進入澳洲一間娛樂公司擔當宣傳人員，卻徹頭徹尾是兩回事。「我實質工作是做老闆嘅『𡃁』，搬搬抬抬，與傳媒工作沒沾上邊。」

沒料到他卻是「搬出個未來」。統籌活動中，如演唱會搭建舞台，工程修理等工序Andy也要一同落手落腳，日積月累他竟對工程漸有認識。「我對此很有興趣，由零到見到100%成品的過程，覺得很好玩也有成功感，是緣份注定我加入這行。」

▲ Andy說香港弱勢社群的生活條件往往被忽視和遺忘，業務其中一部分幫助獨居人士及有需要家庭免費維修家居，是略盡綿力，回饋社會。（湯致遠攝）

轉換跑道 創立維修平台

離開任職的娛樂公司，Andy返港與幾個友人開設裝修公司，當中一人有裝修設計背景，餘下的都無相關經驗，年青人就是有這股邊做邊學的幹勁，白紙一張又何妨。「我主責搵生意，加上我學嘢都OK快，對行業運作逐漸熟悉，跟師傅落Site落手落腳做，你現在叫我裝燈、牆壁髹油，是完全無問題的。」

裝修設計工作做了四、五年，他有感自己的事業路向到了要轉變的時候。他想到曾有顧客向他反映，覺得在香港找一個維修師傅也不容易，Andy自己也曾遇過同樣問題，到街上挨家挨戶找水電舖、五金舖，其實現在這類舖頭已買少見少。

「既然巿民大眾有需求，加上如今已是科技前瞻發展的年代，大家都愛滑手機找吃的、買的，何不把之應用在家居維修？」於是他萌生了建立維修網上平台，而Papabo就在去年4月新冠疫情高峰期開張大吉。

▲ Andy期望PapaCare於今年可協助最少千個家庭，當中包括獨居長者，為他們安裝扶手、換電燈泡、修補天花等。（被訪者提供）

疫情反對生意有利

Papabo的公司名字由來，Andy解說Papa是爸爸。「我孩提時都是由爸爸換燈泡、做維修，在澳洲男人一定要懂得這些技能。Bo則有保護、保障之意，兩句英文合起來，就成為公司名稱。」

萬事起頭難，創始之初請人、App技術問題、計劃開展不到、生意剛開始無收入等，一如一般創業者面對的難題。「我深感幸運，團隊中十多人都是志同道合、理念相同，令業務穩步前進。」

以為疫情肆虐對他的生意有衝擊，卻正好相反，疫情間多了人WFH及留港，便想到把居所整頓修繕，對家居維修網上生意更有利。

為顧客及師傅配對

顧客只需在Papabo App打上需要維修的項目，相關師傅會看到訂單，有意者與顧客聯絡，並報上維修價，共由3個師傅讓顧客揀選，運作像Uber與飲食外賣平台。

師傅資歷已由Papabo審核，不同技能都需要對方提交資歷，經認證後方能在平台上接單。服務範疇有水電、冷氣、油漆、甲醛、清潔，簡單裝修都包括其中，合作的師傅逾500個。

顧客投訴師傅的情況Andy指一定有，因此他們有完善的客戶服務作跟進，如顧客認為貨不對辦，員工必會了解情況及提供協助。

說到難忘顧客，Andy說有外國人住在南丫島偏遠地區，要租船才能到達，他全屋做不同小維修，在App下單後，接單師傅其實有點後悔及擔心，但不想反口硬着頭皮乘舢舨前往。「師傅把故事告訴我，乘船45分鐘去、再45分鐘回來，賺幾百元，但因為我們的App有賞罰機制，他想取得五星高分及不想反口而前往，這師傅講到做到，我打從心底裏欣賞。」

▲ 每次到有需要家庭探訪時， PapaCare都會有系統地為家庭進行免費維修，圖中Andy為家庭維修水龍頭。（被訪者提供）

快餐店伯伯的啟示

平台開設一年多，這兩個月開展了一個特別計劃——PapaCare，旨在幫助獨居人士及受資助的有需要家庭免費維修家居，今年受惠的對象目標為一千個。PapaCare與非牟利團體及機構合作，由他們篩選及轉介有需要家居維修的家庭。

有此念頭，是源於Andy有晚與友人聚會後，再到24小時快餐店繼續聊天，當時已是凌晨兩時許，他與隔座的伯伯搭訕，原來對方夜深仍流連快餐店，是因為家中的冷氣機壞掉，斗室燠熱輾轉難眠，寧願到這裏過夜。Andy同情的心油然而生，請伯伯留下聯絡，他翌日即請師傅到伯伯家維修冷氣。這事令Andy想到，伯伯的情況只是冰山一角，不少人面對同樣窘境，他燃起助人家居維修的念頭，盡能力緩急相濟。

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婆婆天花灰伴吃感心痛

因PapaCare計劃，Andy有機會到訪不同家庭，有些居所的破爛陳舊，100呎的單位住上4個人，寸步難移，像住在一個盒子裏，令他心感戚然。「有些人家中大部分電器都失靈了用不到、燈泡燒掉，牆壁油漆斑駁，天花板不斷有灰掉不來。水流出來是黃澄澄的，明顯是喉管有問題。這些都會帶來危險，不少老人家因燈光照明不足而跌倒，我去探訪，10個公公婆婆有7個曾在家滑倒過。」

一個96歲高齡婆婆在家煮飯，天花板不斷掉下灰泥，掉在餸菜上，實在於心不忍，Andy與師傅們其後為她修葺好天花，重新油油。

他們也為受惠家庭裝扶手、換燈泡、檢測「平安鐘」按扭等。至於髹油、換喉等較大工程，多數要到訪多次。

PapaCare是包材料包師傅人工，受惠者不用費一分一毫，Andy說十分感激師傅們抽出時間，無償為有需要家庭伸出援手，目前PapaCare受惠家庭已有200個。

▲ Andy與Papabo團隊到尼泊爾探訪孤兒及送上小禮物。（被訪者提供）

「生意上賺到錢是好事，但要give，回饋社會，做人才有意思。這思想是父母我在小時已灌輸，我到過非洲、印度、尼泊爾的窮鄉僻壤做義工，派物資、種植、敎當地小朋友英文，心靈的富足勝過一切。」Andy謙說自己只是為社會多走一步，對每天活在簡陋破落蝸居裏的人，這一步卻顯得意義非凡。

記者：周美好