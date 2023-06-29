【隱門】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　 分享夫婦之道：別將缺點放大

▲ 吳岱融分享其養生之道！

7年前回歸TVB拍劇的吳岱融憑「奸」出位，於近日播映的劇集《隱門》裡飾演賊王葉嘯天，懾人的氣場比主角更搶戲，難怪吳岱融被網民封為「TVB第一黐線佬」擔當。

吳岱融早前接受TOPick專訪，63歲的他分享養生之道，靠拉筋和慢跑來保持體魄，另外心態決定一切，疫情下面對生離死別，令他看得更淡。他說：「人生畀盡你也是100年，盡力令身邊人過得快活。」

【隱門】吳岱融演悍匪做盡壞事超搶鏡 網民：真係癲過鷲哥

▲ （陳慧安攝）

演大反派怕血壓升高

拍攝《隱》劇除考驗吳岱融的體力，相對當年《巨輪II》演的反派，今次挑戰比較大，只因角色經常「跳掣」。

吳岱融說：「『葉嘯天』是會突然癲喪，由100轉跳到1000轉，『高天鷲』加害人也相對較理性，尤其我們這些年紀，重覆多次演那場戲都會驚。」

幸而吳岱融有運動習慣，他說：「畢竟已經60幾歲，都擔心血壓突然升高，加上我演戲很沉迷，完全進入角色中，發嬲的時候會好嬲，所以叫演員們盡量少點NG，一來怕跌Watt和擔心影響體能。」

▲ 吳岱融演的「葉嘯天」最終被殺害！

曾演得投入難抽離角色

回想拍攝《天若有情》時因太投入，吳岱融要花一段時間才抽離到。他說：「因為角色很生活化，所以進入了也不自知，有兩至三個月整個人很暴燥，很容易不高興。（怕否屈出情緒病？）後來有少許，但沒有刻意處理，因接著演另一部。」

聽到起很可怕，惟他又享受這感覺：「好玩嘛，演員一生也未必碰到好角色。」

每次吳岱融發揮奸人魅力，觀眾均很受落，對此他謙稱：「因為我相隔廿幾年重返電視圈，可能很多00後未必識我，或者我演到角色的感覺吧，令觀眾容易代入，他們會覺得呢位阿叔演得幾好噃，並非喜歡我或者個角色。」

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周潤發調校跑姿

說到劇中跟陳展鵬上演打鬥戲，吳岱融擘一字馬大騷柔軔度，近年愛上慢跑的他在發哥的教導下提昇了技巧，說：「堅持每星期慢跑兩次，每次跑45分鐘至一小時，心跳也得到改善，我會視慢跑為終生運動，只因8、90歲都可以跑。」

慢跑了3至4年，令吳岱融小腿肌肉增加，喜見成效。他說：「當跑完出一身汗，返家沖個涼休息時很正，比吃中藥更好。」

▲ 劇中有不少打鬥場口。

自細已勤拉筋

此外，吳岱融有拉筋習慣，他說：「當年在新加坡當兵於文工團曾學芭蕾舞，自此學了拉筋，拉筋對身體很好，閒時休息或拍戲時也會拉下筋。」

努力保持體魄外，現在的吳岱融享受慢活，說：「香港地方相對擠擁，另外工作、供樓的壓力令人們想賺多些錢，在節奏急速的城市裡自然會跟隨大眾的步戈，某時我在想咁趕為乜？返家只是坐下來，所以我喜歡去悠閒地方讓自己充電。」

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喜愛泰國生活夠chill

因此吳岱融於新加坡、芭堤雅、馬來西亞和內地均有置業，讓他跟太太去度假，他說：「我喜歡陽光與海灘，不用工作便返芭堤雅，在當地買了些『屋仔』來度假，很平宜呢，將來也計劃在這裡退休，生活水平又低」。

63歲的吳岱融喜歡寫意生活，趁有生之年好好享受，他說：「人生畀盡你只得100年，別說我們這年紀，早年已明白要盡量做自己喜歡的事，令身邊人快樂，真係好快架咋，我並不是悲觀，生老病死是定律，只是擔心身邊人要面對，但是要平常心接受。」

經過三年疫情，吳岱融面對身邊同事和朋友離世，包括曾合作劇集的曾偉權，令他感受良多。他說：「我覺得最終都是那邊見，幾好都好，幾唔好都好，都係100年嘅事，所以要令自己開心，我也學習中。」

▲ 吳岱融不用工作即返新加坡！（取自Facebook）

慈父從不體罰兒子

吳岱融跟鍾淑慧於1995年結婚，婚後育有一子吳政樺（Justin），轉眼兒子已大學畢業。

去年吳岱融以4百萬在家鄉新加坡置業，購入1400呎的政府組屋，成功幫兒子上車，被讚是廿四孝爸爸。他說：「別說是送給兒子吧，一家人都要住吧，因為兒子性格內向，當地生活節奏合適他，加上有不少同學在新加坡居住。」

在家裡，吳岱融負責跟兒子玩樂，管教方面交給太太，「我自己那套未必適合他，一生人得100年，為何要限制他這樣那樣，讓他做喜歡事更重要。」

這位慈父從未打過兒子，他說：「某次我很嬲，只打落自己大脾度，向來不主張用暴力。」

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夫婦之道：要懂得感謝

吳岱融跟鍾淑慧結婚28年，早年太太淡出幕前做全職媽媽，他說：「之前有人邀她拍劇，但她很怕凍，要穿旗袍在橫店拍攝，我叫她推掉，因為知道她會凍到喊，沒所謂又不需要賺很多錢。」

問及相處之道，吳岱融稱別放大對方的缺點，「愈放大只會愈嬲，要將她對我的疼錫和關懷放大，這樣就大家開心。」

另外感恩太太對家庭的付出，他說：「要多點感謝，因為她為家人付出很多，我當時沒有工作，她就去登台做騷，其實她很怕面對陌生人，但她為家庭堅持做了很多年。」

場地提供：ClubONE Riviera 會所一號 水中天

記者：游艾維

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