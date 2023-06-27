【行政長官表揚榜】首屆得獎者為土耳其震災特區救援隊　李家超向成員致敬

▲ 香港特區政府派遣特區救援隊前赴土耳其地震災區執行搜救任務。

特首李家超今早(27日)於行會前見記者宣布，首屆「行政長官表揚榜」得獎者為於今年2月赴土耳其地震災區協助搜救的特區救援隊。他讚揚救援隊臨危受命，懷着拯救生命的熱誠，發揮專業精神及跨部門團隊力量，完成艱巨任務，充分體現表揚榜的目的及意義。頒獎禮將於下月中舉行。

土耳其今年2月發生7.8級強烈地震，造成重大人命傷亡。香港特區政府派遣特區救援隊前赴土耳其地震災區執行搜救任務。救援隊一行59人，成員來自保安局、消防處、衞生署和入境事務處，團隊帶同兩隻搜救犬及約八噸重的救援工具，深入土耳其地震災區，歷經216小時救援行動，成功救出4名倖存者，及挖掘出六具遇難者遺體。

最新影片推介

李家超表示：「救援隊在當地面對種種困難和危險，包括受到餘震威脅、倒塌建築物帶來的安全風險、道路嚴重損毀，以至嚴寒天氣，但救援隊沒放過任何拯救生命的機會。救援隊冒着風險，懷着拯救生命的熱誠、專業精神、發揮跨部門的團隊力量，完成極其艱巨的任務，充分體現了『行政長官表揚榜』的目的和意義。相信廣大香港市民都會跟我一樣，向救援隊的成員致敬。」



率領救援隊的消防處副消防總長于文陽對救援隊能夠榮登首屆「行政長官表揚榜」表示十分高興，感謝特區政府對救援隊在土耳其災區的救援行動所付出的努力予以肯定，亦感謝國家救援隊的協助。他說：「我感激全體隊員的付出，亦要感謝在港支援我們的同事。我們完成任務返港後，不論身處任何崗位，定必繼續盡忠職守，竭盡所能為國家、為特區政府和為市民服務。」



「行政長官表揚榜」獎勵計劃頒獎典禮將於7月中舉行，屆時得獎團隊及各成員將分別獲頒獎狀及由行政長官簽署的表揚狀。典禮詳情稍後公布。

李家超於2022年《施政報告》公布推出」行政長官表揚榜」獎勵計劃，定期公開表揚優秀而且具示範作用的公務員團隊或人員，激勵公務員不斷求進，並讓公眾更清楚認識政府的工作及公務員團隊優秀的面貌。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9