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【電費調整】兩電7月燃料費跌至今年低位　港燈中電按月下調8.4仙及2.4仙

社會 18:42 2023/06/27

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（資料圖片）

兩電公布7月的燃料調整費，兩者都連續2個月錄得下跌，是今年以來的低位，亦低過年初釐定的年度燃料費。

中電7月燃料調整費為每度電59.8仙，較上月稍為回落2.4仙，按月跌幅為3.5%。中電指，與年度釐定的燃料調整費為62仙比較，7月實際減少2.2仙，主要反映天然氣價下跌所致。

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港燈的7月燃料調整費亦進一步回落至每度電77.3仙，較上一個月回落8.4仙，按月跌幅為9.8%；亦是由今年5月高位的91.7仙，連續2個月下跌，7月較5月下跌14.4仙，跌幅達15.7%。與年度釐定的燃料費為82.5仙比較，7月實際減少5.2仙。

中電及港燈下月的淨電價分別為153.5仙及191.8仙；若以3人家庭每月用電275度計算，中電用戶下月的電費為約388元，較年初便宜約2元，港燈用戶則為約404元，較年初約419元，少約14元。

港燈4月發生港島大停電事故，5月曾經提供每度電1.1 仙「燃料費特別回扣」，將5月份繳交的燃料調整費凍結在4月份水平。至6月再調低燃料調整費6仙，至每度電的燃料費減至85.7 仙，該公司當時預料，隨著國際燃料價格持續回落，相信燃料調整費高峰期已過。

兩電現時就燃料收費採取實報實銷，政府今年將與兩間電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，其中要求兩電分擔部分燃料成本以壓抑電費升幅。

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