【盜竊】今年首四月錄逾7000宗盜竊案　有市民用自動收銀機逃單

▲ 防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺（右），零售業從業員莫先生（左）。（陳國峰攝）

隨著社會復常，經濟活動增加，盜竊案件宗數有上升趨勢。今年1至4月盜竊案共錄得7167宗，較去年升近4成。當中，店舖盜竊和雜項盜竊案件分別錄得2,498宗和3,893宗，較去年急升約30%和52%。

防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺指，店舖盜竊案中，近4成涉及超級市場。蔡解釋，不少商鋪於疫情時，為減少人與人接觸，加設自動收銀機，有不少市民「心存僥倖」，利用自動收銀機盜竊貨品。警方建議，商鋪調派人手監察自動收銀機的區域，讓巿民熟習自助收銀機的運作，同時減低商舖被盜竊的風險。又提醒，市民在離開店鋪前，要確保全部商品都已「過機」付款，切勿心存僥倖，若有所遺漏或沒有付款而離去，等同偷竊，一經定罪，最高可判監禁10年。

雜項盜竊犯案數字，佔整體盜竊案54%，主要發生在旺角區。蔡頴鈺稱，曾有市民因在購物時放下電話，一時疏忽下而被偷去財物。警方指，賊人較常會盜去體積較細或不易被察覺的物品，如錢包、手提電話及單車。警方留意到大部份單車被偷，都是使用容易被剪斷或破壞的單車鎖，建議市民應使用較穩固的單車鎖，將單車停泊在有閉路電視的地方，以減低被盜風險。蔡指出，以往有車主透過安裝在單車上的GPS定位儀器成功尋回失車，市面上GPS價格由幾十元至幾百元不等。另可在物件刻上保安標記，令物件易於識別，增加賊人脫手難度。

從事汽車買賣及售賣汽車配件的莫先生稱，疫情後，店舖人流多，偷竊的情況亦有增加，他店内體積大的物品如擾流器亦曾遭賊人偷走。他分享自身防盜經驗，指他店內只會放置陳列樣本，高價品會擺放於保安較妥善的飾櫃內，或職員容易看見的當眼處，並安裝閉路電視於當眼處和較常被偷的物品附近。又指出，部分賊人會「聲東擊西」，一個同黨負責引開職員的注意力，另外一個同黨就將物品放入袋，所以店員需提高警覺，如客人進入店鋪後率先觀察閉路電視的位置，就要特別留意。

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記者：楊佩瑩