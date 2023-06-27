【國泰機師】國泰辦疫情後首個見習機師畢業典禮　學員指現時正是投身航空業的最好時機

▲ 國泰辦疫情後首個見習機師畢業典禮。（曾耀輝攝）

國泰航空今日（27日）舉辦疫情後首個見習機師畢業典禮。19名在接受55星期見習機師培訓計劃的學員將於7月正式入職國泰，成為二副機長。有曾任政府公務員的學員表示，自2019年報名參加該計劃後，時隔三年終於得以前往澳洲受訓，雖曾一度想過放棄，但「堅持先有希望」。

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運輸及物流局局長林世雄出席畢業禮致詞時表示，政府鼓勵本地航空公司投放資源培育本地見習機師，相信不斷擴大本地航空人才庫，會有利於香港的航空業持續發展，發揮潛力成為國際航空樞紐，以及世界上領先的航空培訓中心。

國泰邀請三位得獎學員分享訓練時的難忘經歷。曾任政府公務員的徐耀鴻表示，從辦公室到天空，對自己來講是一個「重要轉變」。他解釋，許多人也許覺得政府公務員是一份穩定的工作，但自己曾經只能在辦公室裡，對住四面牆和一部電腦；參與見習計劃後，機艙外的天空變作自己的辦公室，每一次飛行都可以面對未知和可能突發的狀況。

另一位見習機師陳嘉儀表示，和其他學員一樣，自己曾在2019年報名參加國泰的見習機師計劃，然而疫情爆發讓她在前往澳洲參加訓練前一日收到澳洲封關的通知。她形容那時候不知道什麼時候疫情才能結束，什麼時候才能恢復通關，一直在不穩定的狀態中等待。疫情期間為了維持生活，她曾任職衛生署合約工。但她認為，疫情始終會過去，航空業始終會恢復，自己亦未有放棄夢想，等待著可以重新出發的一日。

參與見習機師計劃的學員關立表示，即使航空業曾在疫情期間受到巨大衝擊，國泰也曾因疫情裁員，但飛行訓練中自己曾在天空翱翔的感覺終身難忘，甚至難以用筆墨形容。但是一名機師就是要學會應對不同狀況，因此無論是疫情還是經濟不景氣，都會堅守住崗位。而且他認為，現在疫情結束，全球航空業逐步復甦，政府機構及航空公司投放更多資源為航空業培養更多人才，因此現在正是入職航空業的最好時機。

對於國泰上周六（24日）發生的故障意外，國泰副飛行訓練經理馮應聰指，策劃訓練內容需要多角度且周詳，無論是真實發生的意外還是未曾發生過的意外，都會納入教學中，讓學生學習處理緊急事故，培養機師的應變能力。

國泰航空指，公司現有逾1000名機師出自見習機師培訓計劃，包括185名幾張，而其中更有超過40人現為飛行訓練機長。公司現有400名見習機師正接受培訓，將於於2023至2024年度招募逾800名見習機師，預計今年將有177名見習機師畢業。

國泰二級副機師（見習機師畢業生）的薪酬福利：

首年年薪可達歸納關閉56.4萬元（另提供多項津貼、福利及強基金）

21日年假

折扣機票優惠

醫療保障

合資格機師的子女可享環球教育津貼

合資格機師可享酌情年終花紅及利潤分享

退休計劃供款

入職要求：

具香港或中國內地居留及工作權利

中學畢業，並擁有良好英語和數學或科學成績；若若符合中學畢業要求，持有任何範疇學位課程均會考慮。具航空學位申請人優先考慮；

身體健康並有資格獲得民航處(HKCAD)1級醫療證書；

能符合伸手能觸及駕駛艙內儀器的要求,應徵者可能會要求完成靜態範圍測試和飛行模擬器範圍評估；

通過國際民航組織（ICAO）英語能力測試，並達第四級或以上；

年滿18歲

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記者：解青羽