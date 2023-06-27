【一年回顧】衛生黑點情況大大改善　卓永興：政府努力沒白費

▲ 政務司副司長卓永興視察打擊店鋪阻街的成效。（卓永興fb圖片）

新政府班子上任近一年，政務司副司長卓永興表示這一年的工作相當繁重、密集，而工作的節奏也很急速。他指，有信心在將士用命和市民支持下，帶領即將成立，由他負責的「地區治理專組」，為市民的獲得感和幸福感，作進一步的貢獻。

卓永興今日在社交媒體發文，回顧剛過去一年的工作。卓永興表示，今日到訪了多區的衛生和店鋪阻街黑點。他先到了黃大仙大成街街市視察最新的鼠患情況，亦到了北角、灣仔、上水和元朗區，視察打擊店鋪阻街的成效，皆發現情況大大改善。

為了改善廣大市民關注的環境衞生狀況，提升市民的生活質素，卓永興提到，由去年8月開始，陸續走訪了港島、九龍及新界各區，關注地區的衞生和街道阻塞問題 。他稱由冷氣機滴水、路牌和路面潔淨，以至店鋪阻街等情況，都有全部記下交給部門處理執正，務求令市民出行時，可以感受到舒適潔淨的社區環境。

對於衛生黑點情況得到改善，沒有死灰復燃，卓永興表示感到欣喜，並稱結果反映政府各部門一直以來的努力和汗水並沒有白費。

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責任編輯：戴朗希