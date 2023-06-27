【工程醜聞】屋宇署：禮頓將面對紀律處分程序　最嚴重可從註冊承建商名冊中除名

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港鐵沙中線工程總承建商禮頓建築（亞洲）有限公司涉2017年間，於紅磡列車停放處機房內的鋼筋混凝土底板中使用及未有妥善扭上鋼筋連接器(Couple) ，遭屋宇署票控，禮頓早前否認控罪。案件原定今（27日）於九龍城裁判法院開審，控方修訂傳票指，禮頓嚴重偏離《建築物條例》批准的圖則，禮頓承認傳票控罪。裁判官判刑時指，被告作為總承建商，有社會責任在規定下完成工程，考慮到本案未有出現裂痕等重大失誤，亦未有人受傷或損失，判罰款4萬元。

屋宇署今日晚上表示，​就禮頓因進行建築工程時嚴重偏離屋宇署批准的圖則，而於今日（27日）在九龍城裁判法院被定罪及判罰款四萬元，屋宇署將根據《建築物條例》轉介予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。

屋宇署發言人指，承建商須按照批准圖則進行建築工程，亦應按照《建築物條例》進行建築工程，以確保建築物及公眾安全。承建商進行建築工程時違反《建築物條例》的相關條文可被紀律處分，包括可被判處罰款、受譴責或被命令從註冊承建商名冊中除名。

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記者：陳梓蔚