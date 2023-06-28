【大學排名】QS大學排名本港6院校下跌　國際研究網絡最差

▲ QS世界大學排名2024出爐，其中香港大學位列第26位，按年跌5位。（資料圖片）

英國高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名2024出爐，本港7間上榜大學，有6間排名均下跌，其中排名最高的香港大學位列第26位，按年跌5位；中文大學排第47，下跌9位，綜合本港院校在新增的國際研究網絡指標表現最差。

港大跌5位排26 僅理大維持65

排名採用學術聲譽、僱主聲譽，以及論文引用次數等指標，今屆更新增3項指標，包括可持續性、就業結果以及國際研究網絡，為來自104個地區共1,499間院校排名。

全球三甲排名與去年大致相若，美國麻省理工學院繼續穩佔榜首，英國劍橋大學屈居第2位，排名不變；英國牛津大學按年微升1位至第3位。

本港6間排名皆下跌，港大由去年第21位跌至26位，落後新加坡及內地4間大學，包括排第8位的新加坡國立大學、第17位的北京大學、第25位的清華大學，以及第26位南洋理工大學。

中文大學排名亦下跌9位至第47，科技大學則大跌20位至第60，城市大學下跌16位至第70，浸會大學下跌14位至第295，嶺南大學由去年601至650位，跌至641至650位；僅得理工大學排名維持第65位。

僱主聲譽指標表現 各校亦遜色

本港院校在新增的國際研究網絡指標排名最低，港大最高僅排第355位，只得42.7分；本港院校在僱主聲譽指標表現亦較遜色，港大最高排第159位。

港大表示一直致力在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越；中大稱正加大力度從世界各地招攬優秀學者；科大指會以此作為參考，從而掌握需要改善的地方；理大稱會以排名資料及其他形式評核作為參考，不斷求進。

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記者：馮琪雅