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蕭敬騰宣布向經理人求婚成功　周杰倫夫妻賈靜雯夫妻見證幸福時刻

娛樂 23:00 2023/06/27

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

現年36歲的歌手蕭敬騰在今天（6月27日）晚上在個人社交平台宣布向相識16年、較他年長13歲的經理人林有慧（Summer）求婚成功！蕭敬騰上載一張攬住Summer的照片，然後寫道：

大家好我是蕭敬騰
今天想跟大家分享我的喜悅
分享給我愛的人及愛我的人
我知道這很突然
但我想讓大家知道 我很幸福 我真的很幸福
我有音樂
我有籃球
我有好友
我有愛我的家人
我有支持我的你們
我擁有了好多好多
現在
我擁有了愛情 一個真正完整的愛情

很開心我的人生走到了這個階段
希望得到你們的祝福
我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福

然後，他再續指：

今天2023/6/27
是Summer林有慧的生日
祝福 @summer_lin_627
生日快樂
永遠平安健康開心
她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴

昨日2023/6/26
我向林有慧正式求婚
也如願的聽到最重要的那三個字

是的
我正式告別了單身
我會好好珍惜她 好好愛她
我會將我的喜悅 換做成我的作品
我會珍惜上天給我的一切好與壞

謝謝你們耐心看完我的喜悅
謝謝你們 我愛你們

消息一出，即引來各界祝福，而經理公司也公開兩人求婚時的照片，從中可見當中包括有周杰倫夫妻、賈靜雯夫妻、羅志祥等在場見證喜悅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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