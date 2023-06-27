蕭敬騰宣布向經理人求婚成功　周杰倫夫妻賈靜雯夫妻見證幸福時刻

現年36歲的歌手蕭敬騰在今天（6月27日）晚上在個人社交平台宣布向相識16年、較他年長13歲的經理人林有慧（Summer）求婚成功！蕭敬騰上載一張攬住Summer的照片，然後寫道：

大家好我是蕭敬騰

今天想跟大家分享我的喜悅

分享給我愛的人及愛我的人

我知道這很突然

但我想讓大家知道 我很幸福 我真的很幸福

我有音樂

我有籃球

我有好友

我有愛我的家人

我有支持我的你們

我擁有了好多好多

現在

我擁有了愛情 一個真正完整的愛情 很開心我的人生走到了這個階段

希望得到你們的祝福

我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福

然後，他再續指：

今天2023/6/27

是Summer林有慧的生日

祝福 @summer_lin_627

生日快樂

永遠平安健康開心

她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴 昨日2023/6/26

我向林有慧正式求婚

也如願的聽到最重要的那三個字 是的

我正式告別了單身

我會好好珍惜她 好好愛她

我會將我的喜悅 換做成我的作品

我會珍惜上天給我的一切好與壞 謝謝你們耐心看完我的喜悅

謝謝你們 我愛你們

消息一出，即引來各界祝福，而經理公司也公開兩人求婚時的照片，從中可見當中包括有周杰倫夫妻、賈靜雯夫妻、羅志祥等在場見證喜悅。

最新影片推介：黃智雯專訪