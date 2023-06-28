【教師流失】多校登招聘廣告空缺達5個　有學校即日3輪面試搶好老師

▲ 現時是新學年教職員招聘高峰期，不少學校出現多達4至5名教師空缺。(資料圖片）

現時是新學年教職員招聘高峰期，翻查昨日（27日）在報章刊登的教育招聘廣告，不少學校出現多達4至5名教師空缺。

音樂椅效應未止 學校互相搶人

有中學校長坦言，受到教師流失引起的音樂椅效應影響，今年仍然很難請到兼具熱誠及教學經驗好老師，工會亦預計學校互相「搶人」情況持續，單計本月接獲逾100宗教師合約問題求助，去年9月開學前夕仍有學校登廣告請人的情況，預料會在今年重現。

單計昨日在個別報章刊登長達3頁的學校招聘廣告，大部分學校招聘教師空缺達3至5個不等，以中、英文科教師空缺最多。其中有中學現正招聘合共5位合約及常額教師，包括中文及普通話、英文、數學、生物科及綜合科學科等，另招聘實驗室技術員及生涯規劃助理等職位，可見學界仍然求才若渴。

直資學校議會主席陳狄安向本報表示，現已踏入教師求職階段的中、尾聲，不少學校已完成「埋班」，但有部分學校尚在招聘教師。他坦言，教育界亦發現不容易找到同時具備教學熱誠、教學經驗和技巧的好老師，選擇比過往少，「好明顯睇到學校都搶人、搵老師。」

工會本月接逾百宗合約問題求助 毁約轉工終害苦學生

教育工作者工會主席黃建豪預計，多出的教師空缺，會在數年後陸續受縮班殺校潮抵銷，但今個暑假音樂椅效應仍然嚴重，「1間學校請3、4個老師都算普遍」，英文科教師特別缺人，透露部分學校更在同一天內進行2輪、甚至3輪招聘面試，為求即場簽約、留住心儀應徵者，「為了快手些，不想流失到其他學校。」

去年不時有教師簽約後「騎牛搵馬」，黃建豪指，今年教師毁約轉工的情況亦屢見不鮮，單計本月教工會已接獲逾100宗關於教師合約問題的求助，與去年相若，建議雙方尊重合約精神，以免因毁約打亂學校部署，影響學生利益。

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記者：馮琪雅、梁凱婷