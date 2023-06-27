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《奪寶奇兵 命運輪盤》舉行英國首映　夏里遜福呼籲入戲院睇戲：感受電影正能量

娛樂 23:35 2023/06/27

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夏里遜福與菲比布烈治（

電影《奪寶奇兵 命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）於昨晚 (倫敦時間6月26日) 在英國倫敦李城坊（Cineworld Leicester Square）舉行英國首映禮。

男主角夏里遜福（Harrison Ford）領軍導演占士曼高（James Mangold），以及演員菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、尊懷士戴維斯（John Rhys-Davies）等一同盛裝出席。

整個系列傳承下去

為向經典電影角色鍾斯博士致敬，英國倫敦西區（West End）的李斯特廣場（Leicester Square，又稱李城坊）設置了一個鍾斯博士銅像，並於昨晚英國首映禮盛大舉行期間揭幕。

夏里遜福在訪問中表示，《奪寶奇兵 命運輪盤》是套家庭電影，整個系列甚至能夠一代接著一代地傳承下去，更笑言：「離開你家中的雪櫃，以及遠離所有誘惑，帶你的家人到戲院，在黑暗中與陌生人同坐，一起感受電影帶來的正能量！」

麥斯米基辛

鍾斯博士最新敵手

而另一位主演麥斯米基辛今次飾演的Dr Voller是前納粹份子，後被美國大空總署聘用，更曾與鍾斯博士交手。

當被問到在挑選劇本時，這角色有何特點而吸引他接演？他坦言：「在看劇本時我沒有太著眼於這角色的組織背景身份。我認為他是自己世界內的英雄，而且他是一個科學家，所做的都只是想令世界變得更好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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