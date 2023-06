《奪寶奇兵 命運輪盤》舉行英國首映　夏里遜福呼籲入戲院睇戲：感受電影正能量

▲ 夏里遜福與菲比布烈治(

電影《奪寶奇兵 命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)於昨晚 (倫敦時間6月26日) 在英國倫敦李城坊(Cineworld Leicester Square)舉行英國首映禮。

男主角夏里遜福(Harrison Ford)領軍導演占士曼高(James Mangold),以及演員菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)、麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)、尊懷士戴維斯(John Rhys-Davies)等一同盛裝出席。

整個系列傳承下去

為向經典電影角色鍾斯博士致敬,英國倫敦西區(West End)的李斯特廣場(Leicester Square,又稱李城坊)設置了一個鍾斯博士銅像,並於昨晚英國首映禮盛大舉行期間揭幕。

夏里遜福在訪問中表示,《奪寶奇兵 命運輪盤》是套家庭電影,整個系列甚至能夠一代接著一代地傳承下去,更笑言:「離開你家中的雪櫃,以及遠離所有誘惑,帶你的家人到戲院,在黑暗中與陌生人同坐,一起感受電影帶來的正能量!」

▲ 麥斯米基辛

鍾斯博士最新敵手

而另一位主演麥斯米基辛今次飾演的Dr Voller是前納粹份子,後被美國大空總署聘用,更曾與鍾斯博士交手。

當被問到在挑選劇本時,這角色有何特點而吸引他接演?他坦言:「在看劇本時我沒有太著眼於這角色的組織背景身份。我認為他是自己世界內的英雄,而且他是一個科學家,所做的都只是想令世界變得更好。」

