【公屋魅力】房委會舉辦50周年公屋攝影比賽　推屋邨導向遊網上指南

▲ 油塘大本型商場採用自然清新建築風，成為 文青打卡新據點。

房屋委員會（房委會）今年成立50周年，宣布特別舉辦「房委會50周年公屋攝影比賽」，鼓勵市民以光影圖像，從多角度欣賞香港公共房屋的設計和特色，展現公屋的獨特魅力。

房委會指旗下公共屋邨蘊藏着不少建築、藝術與生活文化的寶藏，房委會亦特別製作了「築蹟、足跡」屋邨導向遊網上指南，並已上載於房委會50周年專題網站，供市民瀏覽。

「築蹟、足跡」屋邨導向遊分三個主題：「建築Ⅹ美學系列」、「藝術Ⅹ生活系列」及「自然唯美系列」，發掘不同屋邨的迷人之處。希望這些別具特色的屋邨，可以為攝影比賽的參加者帶來創作靈感。

其中，油塘大本型商場採用自然清新建築風，已成為文青打卡新據點：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

走進安泰邨，可發掘歷史與藝術寶庫：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

華廈邨則將古蹟活化為城市綠洲，展現歷史建築新風貌：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

房委會50周年的主題為「凝造．未來」：

「凝造」象徵房委會多年來努力凝聚各界持份者，默默耕耘，與市民攜手共建美好家園；

「未來」標誌房委會在帶領公營房屋發展方面，孜孜求進，迎接未來挑戰。

房委會發言人表示，房委會轄下的公共屋邨不單為市民提供安居之所，更締造優美居住環境，而不少屋邨更成為本地遊人的攝影熱點。希望藉攝影比賽，讓市民對公屋有更深認識，欣賞本地不同屋邨的特色。

攝影比賽徵件日期由6月27日起至8月6日，以「公屋人情風貌」及「公屋建築美學」為主題，分為「公開組」、「居民組」及「職員組」三個組別，各組均設有冠、亞、季軍及10名優異獎。參加者必須在比賽網頁遞交作品，攝影比賽的詳情亦載於比賽網頁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強