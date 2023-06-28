【懷念家駒】黃家強發文向肥媽致歉　無奈：把兩個無辜的人變成他的宣傳工具

▲ 黃家強向肥媽道歉：「前輩，我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！」

黃家強、肥媽（Maria Cordero）捲入家駒遺作風波，肥媽在Facebook發文解釋，提到「源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，希望我可以完成這首歌。」

昨日（6月27日）肥媽再於Facebook貼出家強在2008年出席活動的報導，證明家強曾指家駒遺作中「有首歌作畀肥媽」。

在今天（6月18日）早上約6時多，家強發文為當年的說話解話，並向肥媽道歉：「前輩，我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！」

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家強：掩飾我們尷尬的創作方法

家強指當年是隨意地說一番話，以掩飾尷尬的創作方法：

2008年的展覽，相距至今十五年，為了紀念家駒，我找家駒遺物時發現手稿，覺得很珍貴，希望可以給予樂迷分享，但歌名是肥媽，為免怕被問及手稿為什麼會寫上肥媽的名字，真正原因我之前已經說過，所以很隨意地亦可能是最好的藉口，為她寫吧來掩飾我們尷尬的創作方法，因為手稿亦不完整，能否真的成為作品我沒有考究，因為家駒手稿在我手上，我不放出去應該是沒可能成事的 (但竟然出現了家駒原聲的Demo tape，真的讓我百思不得其解，真的很想聽聽家駒是怎樣演繹這首Demo，希望可以公開給大衆，以正真偽），重點在展覽，我根本沒有在意這不會成真的事情，早早把它拋諸腦後，就這樣不了了之地過去了十五年。

▲ 黃家強（Facebook圖片）

家強：被有心人看中商機

他續指：

但講者無心聽者有意，竟然被有心人看中商機，處心積慮部署到今天，硬生生把我拉進他們的發財大計，營造一次廿幾年前的邂逅，望前輩可以完成我哥哥的遺作的心願，這等美化大計的深情對話，來突顯歌曲的感人之處，這些宣傳伎倆令我不勝煩擾。我重申再講多次，我沒有反對他們用這首歌的權利，只是希望他們不要把我牽連在內。 前輩，我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉！如果妳話我十五年前我自己向媒體講，可能我們就不用換RAM了。 希望大家能夠找到整件事的重點！誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具。

▲ 有一份家駒的手稿是取名為《肥媽》。（網上圖片）

肥媽曾指家強貴人善忘

在昨日（6月27日），肥媽為證清白，貼出家強在2008年出席活動的報導，證明家強曾指家駒遺作中「有首歌作畀肥媽」：

二十多年前，在Event上， 家強說，你知道家駒寫了一首歌給你嗎？ 雖然我是老人家，但別考我記性， 或者你貴人善忘吧。 當日我聽到的都只是簡單一句， 我從沒有跟任何人說， 因為我不知道最後會否由我主唱。 直至年初，經理人Leslie 致電給我， 問我知唔唔知這件事， 我說：「知道。」 當佢再問我，可唔可以唱返這首歌， 我就無條件去完成這首歌。 而當中我沒有收過任何酬勞， 版權誰屬我亦不知道， 收益如何我都不知道， 我肥媽唔需要抽水， 都不需要藉此做任何宣傳， 我唱這首歌只有一個原因， 我欣賞家駒， 亦欣賞家駒的音樂。 明明只是簡單紀念家駒的事， 我亦不明白為什麼最後會變得複雜。

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究竟版權誰屬？

今次事件demo tape由一個叫HarmoniXX的網站出售，該網站這次與Kinn’s Music創辦人合作推出經AI技術及現代音頻修復的《Maria》（肥媽）demo NFT，至於肥媽本人演唱的《感激這對手》，歌曲版權屬也是屬Kinn’s Music，而該公司為Beyond前經理人陳健添 （Leslie Chan）所有。

其實早在2014年，家強早撰文寫關於Beyond與Kinn’s Music的版權糾紛，指「陳先生」將所有版權賣給環球音樂版權部，不過至於多年後的現在，版權有否再易手，則屬未知。

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