【#MeToo】黑人陳建州涉性騷擾愛妻形象盡毀　范瑋琪求子艱辛高齡懷孕誕孖仔

▲ 黑人陳建州涉性騷擾，愛妻形象盡毀。

台灣掀起一股「#MeToo」風波，藝人周宜霈（大牙）曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長，她昨日（27日）在facebook發長文，控訴11年前遭所屬經理人公司老闆陳建州（黑人）性騷擾。46歲黑人向來的愛妻形象受到質疑，令人勾起范瑋琪（范范）為他高齡懷孕，歷盡艱辛才誕下一對孖仔。

大牙發出性騷擾指控後，黑人透過律師發表聲明，指內容全然不實。其後大牙再反擊，表示「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」黑人一直予人好老公好爸爸的印象，事件一出引起當地社會嘩然。

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捱針藥人工受孕高齡產子

黑人與范范於2011年結婚，育有一對8歲的雙胞胎兒子飛飛和翔翔。不過，他們求子過程並不順利，現年47歲的范范在38歲高齡懷孕，孩子早產。范范過去曾受訪剖白求子及產子感受，透露夫妻婚後3年才萌生生小孩的想法，可惜試了一整年也徒勞無功，坦言「真的是受了很多苦」。

她憶述服用中藥調理身體，每天量度體溫、計算排卵期，但一年過去每次都失落，最後決定打排卵針接受人工受孕。范范求子過程備受煎熬，開始情緒化，不時感到沮喪、失落，更曾為此哭訴，承受極大壓力。當她得知懷上雙胞胎後，那種喜悅可想而知。

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當時38歲的范范高齡懷孕，直指懷孕過程非常辛苦，最終飛飛和翔翔早產近一個半月，兩兄弟相差一分鐘出生。兒子出生後，她哀求醫生讓她看兒子一眼，才把他們放到保溫箱。兩個兒子被送到加護病房，母子被逼分隔3星期。黑人與范范一直表現恩愛，為人父母後，更不時可見一家四口的溫馨畫面。

黑人好老公形象受損

去年6月，范范在國立臺灣師範大學取得EMBA碩士學位，黑人陪同她出席畢業典禮，以老婆為驕傲。他發文指︰「這兩年真的不容易，很佩服范范能克服一切困難和挑戰，努力完成碩士學位。我們全家都為她感到驕傲！畢業快樂！」愛妻之情表露無遺，如今夫妻關係或因性騷擾受到考驗。

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責任編輯︰王明芳