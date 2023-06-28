【中頭獎】女子中頭獎獲280萬妄想「錢滾錢」　染不良嗜好3年後下場悲慘

▲ 女子中頭獎後卻沉迷賭博，最終輸光身家。（《我要發達》劇照及iStock圖片）

幸運中大獎不代表人生從此美滿順利，若沒有好好理財，再多的財富也是徒然。泰國一名女子3年前中了彩券頭獎，贏得1200萬泰銖（約284萬港元），但她卻貪心希望「錢滾錢」，沉迷網絡賭博，最終輸光整副身家，一無所有。

據外媒報道，泰國有一名年輕女子近日在TikTok上分享自身經歷，她提及，自己在2020年10月中了彩券頭獎，獲得1200萬泰銖鉅款。贏得第一桶金後，她開始鬼迷心竅，妄想「錢滾錢」，漸漸沉迷網絡賭博。

最新影片：

最初，她曾利用這筆錢羸到快2000萬（約473萬港元），但她卻沒有停止，最終貪婪使她破產。她不停投注卻不斷輸，最終輸光身家，她在2022年12月於facebook發布出售房子的帖文，今年3月再把房子掛牌售出。

▲ 女子曾贏得280萬獎金，短短3年就輸清光。（影片截圖）

她後悔地提醒想用賭博快速致富的人，賭博不會讓人變得富有，它只會毀掉人的生活。她開始賣黃金、房子和汽車，最後連住的地方都沒有。

現在的我，根本就不想活了。

面對短短3年人生大起大落，不少網民紛紛鼓勵事主，希望她渡過難關，亦有網民分享類似經歷，為她打氣。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳