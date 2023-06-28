【家族榮耀之繼承者】佘詩曼落實參與《家族榮耀》　與林峯相隔多年再合作爆釘回歸

▲ 真係好令人期待！

去年年初在TVB播出的劇集《家族榮耀》雲集多位紅星，包括羅子溢、楊茜堯、張智霖、黃浩然、熊黛林、李彩華等，劇集最高收視更達28.6點，認真厲害！

總監製梁家樹在去年12月接受訪問時確認將開拍第二輯，並有意沿用原班人馬，但就是全新故事，劇名為《家族繼承者》，更請來林峯做男主角。

不過楊茜堯就不在演員名單上，有指因她有其他工作計劃，所以未能參與，並有指找來胡杏兒將會擔任女主角，但原來女主角又有新改動。

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佘詩曼參演新劇與林峯再合作

日前《家族榮耀之繼承者》官宣演員陣容，有佘詩曼、林峯、羅子溢等主演，7月10日開機，將在香港和馬來西亞兩地取景。

而且，今次是阿佘與舊拍檔林峯繼2014年的《使徒行者》後再度合作，難怪不少網民都指爆Seed釘姐回歸，令人期待不已。

▲ 林峯與佘詩曼再合作拍劇。

二人合作有火花

其實二人早前在綜藝節目《無限超越班》碰頭時已表示希望再度合作拍劇，加上他們多年來合作過不少劇集包括《覆雨翻雲》﹑《歲月風雲》﹑《花花世界花家姐》以及《使徒行者》等，故早已默契十足。

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權力利益角力

據知《家族榮耀之繼承者》講述豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場“繼承者之位”之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事。



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