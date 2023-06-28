【網絡熱話】女僕咖啡廳只招「真病嬌」　員工愛好自殘濫藥酗酒開業不足3周倒閉

▲ 女僕咖啡廳只招「真病嬌」，員工愛好自殘濫藥酗酒，開業不足3周倒閉。

熱愛日本文化的人大概對於「病嬌」概念並不陌生，但有女僕咖啡廳卻將只常見於二次元中的「病嬌」引進現實，要求受聘員工必須都是精神病患，而引起熱議。

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2023年初，一名在北海道札幌經營Girl's Bar的女店長，突發奇想決定開一間「問題兒童Cafe」，並以日本動漫角色中極為受歡迎的「病嬌」（ヤンデレ）元素為主題，相信透過可愛卻病態又危險、極具反差感的病嬌女，激起客人們喜愛。

2023年2月，店長開設官方Twitter帳號，招募女僕店員，要求簡明扼要：

時薪1500日元，要有病嬌屬性，身心健全者禁止。只能是「地雷女」、精神病患、自殘愛好者、藥物濫用者。

沒想到的是，前來應徵的面容姣好又年輕的病嬌女數量極多，店長很快招募到了足夠店員。而在咖啡廳正式營業前，店長更在Twitter上進行員工介紹，還公開員工們的個人帳號，内容大多是日常自殘、想自尋短見的圖文，以證明「病嬌女僕」真實性。點擊大圖看更多「病嬌女僕」誇張履歷：

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3大罪證迫開業不足3周倒閉

「問題兒童Cafe」的宣傳活動持續數十日，更在日本媒體上數次登上熱搜。「獵奇」的定位令人們對咖啡廳充滿好奇，非常想體驗一下究竟被真正的病嬌女僕服務，會是什麽感覺。因此這間「問題兒童Cafe」在開業前不僅沒有因為員工的危險因素失去人氣，反倒獲得大量網民反饋稱「感覺有趣」、「想去」。

2023年3月，「問題兒童Cafe」正式開業，然而問題很快出現，令咖啡廳開店不足半個月就倒閉。網民列出3大罪證：

1. 女僕曠工

咖啡廳在開業第一日，就已發生當值員工失蹤遲到的情況，而被迫將營業時間延後；員工曠工無法聯絡的問題更是每日出現。咖啡廳營業時間也為了配合病嬌們的作息，改成半夜經營，甚至還曾試過因5個原定當值女僕都失蹤，無法開店的情況。而這情況是由於女僕們都有嚴重心理疾病，通常工作一天便用盡社交能量，所以常會突然病發、無法聯絡，離職率非常高。事後，店長就算將時薪提升至2500日圓，也難請到新人。

2. 體驗感普通

有去過一次「問題兒童Cafe」的網民分享指出，女僕們喜怒無常又麻煩，體驗感非常一般：

女孩樣子普通，手臂上全都有自殘痕跡。回想起來，客人都是一些不出聲的大叔，沒有想像中有趣。

網民更表示，由於只有極少數超重口味的回頭客，所以咖啡廳生意並不是很好。

3. 女僕現場自殘滴血調酒

促使咖啡廳倒閉最嚴重的一宗罪，莫過於曾在網上引起軒然大波的「真實血腥瑪麗」事件。一名女員工疑似為滿足重口味顧客要求而即場自殘，更將鮮血滴入雞尾酒，供客人飲用。事件被爆出後，該名女員工被店長即時解僱，咖啡廳也必須停業，更換全店酒杯並清潔。

而在事發後18日，一名自稱是真正老闆的人公開聲明，表示女店長也已一併解雇，還承認將咖啡廳設為全店員都是精神病的定位，是不負責任的做法，正式宣佈「問題兒童Cafe」結業；之後更名為「懺悔主題Cafe」，現留下病情不太嚴重的病患員工繼續工作。

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責任編輯：羅嘉欣