【懷念家駒】認識Beyond黃家駒的五件事　只曾公開承認一位圈中女友

▲ Beyond黃家強跟黃家駒兄弟情深。(經濟日報圖片）

關於黃家駒的遺作是否曾寫過給肥媽，這兩日製造不少花生話題，不過，至少令大家記得今年6月30日是Beyond主音黃家駒離世30周年！

說Beyond是香港樂壇最有影響力的樂隊，相信沒有人會反對，靈魂人物黃家駒的創作歌曲，至今仍然在華人地區深入民心，在黃家駒離開樂迷30年後，再回顧一下有關他的五件逸事。

1/ 蘇屋邨長大曾做保險

黃家駒跟弟弟黃家強同於蘇屋邨成長，家強受哥哥的影響喜歡音樂，組成樂隊Beyond前，家駒和葉世榮曾任職同一家保險公司，後來經相熟的琴行老闆介紹，二人跟鄧煒謙和李榮潮組樂隊。經歷幾度成員變動，跟黃貫中、葉世榮、黃家強組成Beyond，世榮曾公開介紹Beyond的由來：「取名Beyond不是要超越別人，而是要超越自己。」

▲ 五人時期。

Beyond後來加入另一成員結他手劉志遠，以五人陣容發表多張大碟，至1988年才再成為四人陣容。

2/ 《喜歡你》為初戀女友寫

Beyond除有熱血歌曲，不少情歌亦十分經典，其中《喜歡你》便深入民心。家強曾於音樂節目《我們都是這樣唱大的II》中，透露《喜歡你》是哥哥寫給初戀女友，家駒十分喜歡對方，但為了放更多心機在音樂理想中，最後放棄感情，因感到愧疚。故寫了《喜歡你》表達傷感。

▲ 曾跟林楚麒拍拖。（網上圖片)

3/ 曾跟林楚麒拍拖

黃家強曾受訪表示，哥哥家駒曾有三個女友，當中歌手林楚麒最為人識，是家駒的第二任女友。據知家駒在工作上認識林楚麒，被其性格吸引，因此開始拍拖，也是家駒唯一公開承認的女友，曾為她寫過一曲《怨你沒留下》。

不過二人發展三年，終以分手收場。在家駒離世後，曾傳出林楚麒想為家駒作守靈人，但被黃的家人拒絕。

4/ 《海闊天空》點擊突破1億廣東歌

Beyond的經典廣東歌《海闊天空》1993年由黃家駒作曲及填詞，面世至今響遍全球，外國人都識得唱。由滾石唱片在2011年9月上載至YouTube的《海闊天空》官方MV，累積點擊1.2億，也是YouTube第一首點擊次數突破1億的廣東歌。

▲ 海闊天空。

家駒寫於1993年的《海闊天空》，收錄於Beyond《樂與怒》大碟，不過當年《海闊天空》在流行榜的成績其實一般，前商台DJ陳海琪曾接受訪問憶述，因《海》有別當時的流行曲結構，更長逾5分鐘，對其時廣東歌是頗前衛。

當中歌詞有「也會怕有一天會跌倒」，不少樂迷後來常稱如預言家駒從高台墮下的意外，就連黃家強也在訪問表示，每次聽到此句都會感不安。

▲ 家駒離世三十年。

5/ 家駒的不同遺作

家駒是否有寫歌給肥媽，相信只有家駒才知道真相，事實當年作為人氣樂隊，不少歌手都會邀Beyond作曲，而不少歌手都採用過黃家駒作品，如譚詠麟《千金一刻》、麥潔文《歲月無聲》、許冠傑《交織千個心》、王菲《可否抱緊我》、蔡興麟《為了你，為了我》等等。

談家駒遺作，最為人知自是2003年Beyond三子親自唱出的《抗戰二十年》，並加入家駒demo聲音，最是名正言順。

2008年，黃家強也曾把五首黃家駒從未出版的遺作歌曲重新填詞，加上家駒親自哼唱的Demo，收錄在《弦續—別了家駒十五載》一碟。