  • 31°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 12:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【批准保釋】涉與14歲女童性交被控　涉案1教師及消防員高院申保釋獲批

社會 10:34 2023/06/28

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

涉與14歲女童性交被控，1教師及1消防員高院申保釋獲批（資料圖片）

14歲女童疑透過交友程式認識6名男子後，分別與他們發生性行為，6名21至40歲的涉案男子被控非法性交等罪，案件早前提堂。涉案被告其中1名教師及1名消防員今（28日）於高院申請保釋。法官聽取雙方陳詞後批准申請，其中教師准以現金及人事擔保共5萬元保釋，消防員則准以現金及人事擔保共20萬元保釋，保釋條件包括兩人均不得離港，以及不得直接或間接接觸控方證人等。
 
兩名申請人為譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員），兩人分別由大律師代表陳詞申請保釋。法官張慧玲聽取陳詞後，批准保釋申請。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

譚准以現金及人事各2.5萬元保釋，曹則准以現金15萬元及5萬元人事擔保，兩人其間不得離港，須交出旅遊證件，居住於所報稱地址，每天須到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人。

案中6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber），各被控1項與年齡在16歲以下的女童X非法性交罪。

控罪指各人分別依次於2023年5月3日，23日、27日、29日、6月1日及2日，譚在悅品酒店（荃灣）、陳、曹及文在葵涌旭逸酒店（荃灣）、吳在荃灣福來邨某單位及黃在荃灣絲麗酒店1房間，分別與X非法性交。
 
黃另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，曹另被控1項與21歲以下女童非法肛交罪，文則另被控1項管有兒童色情物品罪；案件將於8月16日在西九龍裁判法院再提堂。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【盜竊】今年首四月錄逾7000宗盜竊案　有市民用自動收銀機逃單
今日 00:01
【盜竊】今年首四月錄逾7000宗盜竊案　有市民用自動收銀機逃單
【反爆竊】清水灣道入屋爆竊案增多　警方陸空部門出動巡查打擊
22:38 2023/06/27
【反爆竊】清水灣道入屋爆竊案增多　警方陸空部門出動巡查打擊
【無牌經營】警搗油麻地無牌按摩院　兩女被捕
今日 09:57
【無牌經營】警搗油麻地無牌按摩院　兩女被捕
【尋人啟事】13歲女童宋佳欣失蹤10日　警方呼籲市民提供消息
今日 10:22
【尋人啟事】13歲女童宋佳欣失蹤10日　警方呼籲市民提供消息

你可能感興趣

【盜竊】今年首四月錄逾7000宗盜竊案　有市民用自動收銀機逃單
今日 00:01
【盜竊】今年首四月錄逾7000宗盜竊案　有市民用自動收銀機逃單
【反爆竊】清水灣道入屋爆竊案增多　警方陸空部門出動巡查打擊
22:38 2023/06/27
【反爆竊】清水灣道入屋爆竊案增多　警方陸空部門出動巡查打擊
【無牌經營】警搗油麻地無牌按摩院　兩女被捕
今日 09:57
【無牌經營】警搗油麻地無牌按摩院　兩女被捕
罪案 證件 兒童色情物品 性行為 綠楊新邨 法官 YouTuber 荃灣 YouTube 葵涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌