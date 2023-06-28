【批准保釋】涉與14歲女童性交被控　涉案1教師及消防員高院申保釋獲批

▲ 涉與14歲女童性交被控，1教師及1消防員高院申保釋獲批（資料圖片）

14歲女童疑透過交友程式認識6名男子後，分別與他們發生性行為，6名21至40歲的涉案男子被控非法性交等罪，案件早前提堂。涉案被告其中1名教師及1名消防員今（28日）於高院申請保釋。法官聽取雙方陳詞後批准申請，其中教師准以現金及人事擔保共5萬元保釋，消防員則准以現金及人事擔保共20萬元保釋，保釋條件包括兩人均不得離港，以及不得直接或間接接觸控方證人等。



兩名申請人為譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員），兩人分別由大律師代表陳詞申請保釋。法官張慧玲聽取陳詞後，批准保釋申請。

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譚准以現金及人事各2.5萬元保釋，曹則准以現金15萬元及5萬元人事擔保，兩人其間不得離港，須交出旅遊證件，居住於所報稱地址，每天須到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人。

案中6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber），各被控1項與年齡在16歲以下的女童X非法性交罪。

控罪指各人分別依次於2023年5月3日，23日、27日、29日、6月1日及2日，譚在悅品酒店（荃灣）、陳、曹及文在葵涌旭逸酒店（荃灣）、吳在荃灣福來邨某單位及黃在荃灣絲麗酒店1房間，分別與X非法性交。



黃另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，曹另被控1項與21歲以下女童非法肛交罪，文則另被控1項管有兒童色情物品罪；案件將於8月16日在西九龍裁判法院再提堂。

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記者：林育慧