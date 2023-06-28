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【人身安全】韓國新安郡曾發生人口販賣強姦　「紫島」疑借BTS引粉絲朝聖

娛樂 11:55 2023/06/28

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

韓國「紫島」疑借BTS引粉絲朝聖！

韓國是不少人的心水旅行目的地，文青Cafe、購物熱點、傳統市場.....可以滿足不同年齡層的遊客。

其中，位於韓國全羅南道的新安郡半月島及朴只島的建築均為紫色，故被稱為「紫島」，自2019年被推廣成為打卡熱點，島上更有薰衣草、不少BTS元素。

「紫島」對於韓國人而言是「墮落之島」、「真的死了成天使才能離開的島」、「慘死之島」，曾發生強姦、人口販賣案件，亦是2013年韓國69個中等都市犯罪率中排行第一。

鹽田奴隸事件

有指先天智力障礙的蔡某、視覺障礙的金某，分別在2008年和2012年被非法中介販賣至島上，每天睡不到5小時，並要從事鹽田、農田等勞力工作。

金某曾帶同蔡某逃走，可惜被要脅會被滅口。後來，金某寫信予居於首爾的母親，事件終被揭發。

調查後發現共有63人過着奴隸生活，並在2016年被翻拍成電影《島：消失的人們》。而派出所在離他們的居住地只有不足1公里，更在2010年獲頒「最佳外島派出所」，實在諷刺。

當地流行「養奴隸」，奴隸即使成功逃出、提告，法官也會判業主勝訴。自鹽田奴隸事件曝光後，韓國警察廳擴大搜查，對全韓國鹽田、養殖場等地方進行調查，發現其中有102人是失蹤人口、27人身份不明、107人未有支取工資。

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島民集體強姦女教師

在2016年，曾有島民集體強姦外派來島的小學女教師，展現當地治安差、警力不足、官官相衛，事件被翻拍成獨立電影《恩智：回不去的她》。

在2016年起，當地治安漸漸開始改善，其架著寫有「女性、孩童獨自一人時有可能會遇害，希望大家在散步、運動時一定要與監護人同行」的警告標誌，直至2019年，警告標誌因被民眾投訴而拆除。

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與BTS無關

儘管「紫島」的顏色與BTS防彈少年團的應援顏色相同，島上又不少BTS元素，但「紫島」是與BTS完全無關。

旅客當然可繼續到「紫島」觀光，但出外旅遊始終也要提高警覺、注意安全。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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