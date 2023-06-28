【打擊毒品】警搗觀塘毒窟　檢市值5.6萬元毒品拘13人

▲ 警方突擊搜查興業街一單位，檢獲市值5.6萬元毒品（警方圖片）

觀塘警區特別職務隊聯同東九龍總區衝鋒隊展開打擊毒品行動，昨日（27日）突擊搜查興業街一單位，檢獲約23克懷疑可卡因、約40克懷疑海洛英、一批懷疑毒品吸食工具及約4,600元現金，毒品市值合共約5.6萬元。



行動中，一名49歲姓梁本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕，另外10男2女，年齡介乎38至60歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，正被扣查。

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警方表示，根據香港法例第134章 《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年；任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：李芷玲