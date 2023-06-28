【懸壺濟世】 隨行帶醫療包多次救人 仁醫「施4針」救回突發心臟病暈倒途人

針灸一向是中醫愛用的療法，中醫師會透過針灸經絡穴位，聯繫身體內部臟腑，調整體內機能，施針有時可作急救用。近日，內地傳媒《荔枝新聞》報道，內地有一位中醫師見到有人暈倒街頭，即時為他施針急救，當下了第四針，患者終於甦醒脫離生命危險。原來中醫師多年來一直隨身攜帶醫療包，已急救過不少人。

這段救人視頻在網上廣泛流傳，片中這樣描述︰「男子突發心臟病，熱心巿民緊急施救」，只見中醫師迅速走到暈倒的途人身旁，馬上從醫療包內拿出針為患者施救，他向患者的右手施第一針時，將針旋了幾圈，患者開始有反應，他再在其左手施第二針，患者可以開口說話，接着在患者左腳施第三針，對方痛得哭了出來，第四針下去時，患者反應更大，似乎精神了很多。報道指患者隨後送到醫院治療，沒生命危險。

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傳媒後來採訪這位救人的資深中醫師，他是來自江蘇的董長海，行醫多年，他徐徐談起這次急救過程︰「第一針的時候，下去旋了六圈，他開始有反應，我試試想跟他交流，但是很難，我就下第二針，第二針能跟我交流了，我問他早飯吃了沒有？他說吃了。但是吃下去以後吐了出來，接着下第三針，他就痛哭了，好了，說那麼痛，等到下第四針，他就好了，沒生命危險了。」

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對於董長海來說，這不是他第一次在街上救人，他說︰「9年前我在火車上救了一個急性心梗的患者，施了兩針就將他救回來。當時他是口閉、張不開嘴，眼睜不開，手攥。」董長海又試過一次在逛廟會時，遇到一位有心臟病史的患者因忘記帶藥，在爬山過後不慎暈倒，躺著地上已經不省人事。由於急救車未到，董醫生亦立即上前施救。

原來，董長海每次出門都會隨身帶著中醫醫療包，亦因為這個習慣他曾多次救人，警方為董長海見義勇為的行為進行獎勵申報。網友對董長海的善行亦大表讚揚︰「救人一命勝造七級浮屠，中醫要好好發揚光大」、「還是咱們中醫博大精深」、「好心有心報」。

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