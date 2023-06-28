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【醫生註冊】政府公布第四批認可醫學資格名單　5內地大學共7個課程上榜

社會 10:53 2023/06/28

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（資料圖片）

政府今（28日）公布《醫生註冊條例》下第四批獲承認醫學資格的院校課程名單，新合資格的25個院校課程，包括5間內地大學的7個醫學課程、14間英國大學的16個課程，以及2間澳洲大學的醫學課程；新上榜的內地院校包括中山大學、清華大學及浙江大學。

點擊即看：【第四批認可醫學資格的院校課程名單

點擊即看：【首三批認可醫學資格的院校課程名單

新獲承認的醫學資格名單將於本周5（30日）刊憲，同日生效，並將於下月5日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

持獲承認醫學資格的非本地培訓醫生如符合相關條件，可申請循特別註冊途徑於本港公營醫療機構，即醫院管理局、衞生署、香港大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得獲承認專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業。至於持獲承認醫學資格但尚未在香港以外地方實習的非本地培訓醫科畢業生，如符合相關條件，他們可參加醫務委員會（醫委會）的執業資格試，從而申請循特別註冊途徑在香港的公營醫療機構執業，在符合適用於所有特別註冊醫生的條件後同樣可取得正式註冊。

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責任編輯：黃小冰

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