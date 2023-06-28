【香港小姐】曹敏莉豪花六位數字全家坐郵輪 　赴私人島嶼享受親子樂

▲ 最緊要一家人玩得開心。

前港姐冠軍曹敏莉自2010年嫁金融才俊張家傑，婚後為他誕下兩子一女，並淡出幕前，專注照顧家庭以及做慧妍雅集的工作。

暑假將至，曹敏莉與家人齊齊享受首次的郵輪之旅，並在社交網分享多張相片，相中可見，曹敏莉一家坐上主題樂園的郵輪，看表演又大歎美食，亦在船上多個地方拍照留念，享受家人在一起的美好時光。

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難忘之旅

她留言：「經過36小時的飛行和轉機，我們終於到達了。登機後我們便發現有一件行李遺失了，孩子們沒有泳衣，但我們都有時差，所以第一天放慢了腳步」。

之後，曹敏莉一家到岸上觀光，包括巴哈馬的私人島嶼漂流島、拿索等地，一家人齊齊散步和買手信，隔着個Mon都感受到他們玩得不亦樂乎。

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旅程豪花六位數

而且，從官網所見，今次行程由2千多美元至逾萬美元不等，更以人頭計算，估計曹敏莉一家五口加上機票洗費，此行起碼豪花六位數字，不過最重要一家人玩得開心。

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