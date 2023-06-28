【陳建州性騷】「黑澀會美眉」罵戰瑤瑤勸交變爆料　黑人愛將Apple同樣曾歷性騷擾？

▲ 「黑澀會美眉」Apple曾歷性騷擾，究竟加害者是誰？

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），昨日（6月27日）在網上發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事。

大牙爆遭黑人性騷擾前，曾在Facebook與前「黑澀會美眉」成員黃暐婷（Apple）隔空對罵，而事件似乎與此有關！

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瑤瑤勸交變爆料

黃子佼、炎亞綸、NONO、宥勝等接連爆出性騷擾時，Apple曾留言關心大牙，不過大牙直接發文表示：「妳知道跟能感同身受真的是完全兩件事！不要多問！因為真的不甘妳的事......不要後面捅我刀就阿彌陀佛阿門哈利路亞了。」

雖然未有開名，但當時Apple亦在個人Facebook反擊：「這麼多年那個臭脾氣還是沒有改變！拜託長大一點。」並透露自己亦在美眉時期遇過「不舒服」的事情：「別說妳發生事情時我做了什麼？妳不也知道我發生的事情嗎？我們能做什麼嗎？」黑人性騷擾事件爆出後，網民認為這番話似乎意有所指。

▲ 大牙、Apple和瑤瑤曾是黑澀會美眉成員。（網上圖片）

其後大牙索性直接在Apple帖文下留言：「別來踩我線，我背後的箭傷，妳有一份！」而Apple胞妹黃喬歆（瑤瑤）不忍二人內訌，幫忙勸交：「真的看不懂…都是受過傷的人，也是在懵懂美眉時代一起扶持成長過來的團員…到底有什麼必要搞成這樣？都冷靜一點啦！！」

豈料勸交變爆料，「都是受過傷的人」暗指Apple亦曾遭受性騷擾經歷。

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加害者「付出了很大的代價」

大牙自爆11年前被陳建州性騷擾，Apple也發聲支持大牙，認為說出來需要很大勇氣：「很久以前有聽她提過，但細節也是今天才確切知道，只是不是當事者我也不便多說什麼，看著文字很心疼…願意把這些深藏在心裡的秘密講出來，真的需要很大的勇氣。」

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其後澄清遭性騷擾的對象並非黑人：「關於在FB和大牙的對話，很多網路新聞大家都在瞎猜！我必須要澄清一下，我以前的加害者前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話…我知道家人是最無辜的，我也不想和這個人的名字綁在一起！希望大家不要多加猜測詢問，謝謝大家的關心。」

一眾網民議論紛紛，都在揣測究竟是黃子佼、NONO還是宥勝呢？

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