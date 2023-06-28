【管教子女】為避媽媽持棍追打躲出窗外　男童5樓跳下受傷惹議

▲ 男童為避媽媽持棍追打而躲出窗。（微博圖片）

父母管教子女的方法不能過去激烈，以免引起反效果。日前內地一名男童為避開媽媽持棍追打，竟然躲出窗外，更從5樓跳下受傷，幸好大難不死。可是媽媽的教仔方式卻惹來網民熱議，批評只管打罵沒有用。

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遭長棍擊打寧跳樓

綜合內地傳媒報道，6月25日大約傍晚時分，從現場影片可見，一名男童站在5樓窗戶外，屋內有人持長棍連續擊打男童的肩膊和腹部，男童呼喊「打我」。樓下有居民高聲阻止，表示「不能再打了」，可是居民勸阻無效，男童突然縱身跳下。

安徽合肥長豐縣警方接報指，水湖鎮一個住宅大廈警方有人墜樓，於是趕赴現場。警員到達現場後，發現一名男童墮樓，隨即將他送往醫院救治。

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警方初步調查發現，男童因貪玩被母親責罰，他為避媽媽打罵，於是躲到窗外。媽媽擔心他墮樓，用棒狀物拍打兒子，勸他返入屋內，後來就發生男童墮樓事件。

母涉嫌故意傷害罪

男童受傷送院，醫生指他身體多處骨折、肺部挫傷，幸沒生命危險。長豐縣婦聯工作人員指關注到事件，現由警方處理，如有需要婦聯將介入協助。

而男童媽媽的行為涉嫌故意傷害罪。當地有律師指出，家長應意識到站在窗外的孩子有跳樓的危機，如孩子雙腳骨折達到重傷級別，家長構成過失致人重傷罪，即使未達重傷級別，家長也應受到行政處罰。

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責任編輯︰王明芳