全港大專生機械人大賽 2023　傳承創科精神　啟發年輕創新者

香港科技園公司「全港大專生機械人大賽 2023」日前完滿舉行，逾200 名來自八間院校的學生以高科技兔子及大象機械人競賽，經過多場激烈對賽後，來自香港中文大學的「環掃千軍」隊成功奪冠，並會代表香港出戰國際比賽。香港科技園公司行政總裁黃克強先生表示：「今屆所有參賽的年輕創新者，充分展示出香港人工智能和工程的蓬勃發展和活力，未來定能滿足全球對此領域人才的需求。」

▲ 香港科技園公司「全港大專生機械人大賽 2023」日前完滿舉行，逾200 名來自八間院校的學生以高科技兔子及大象機械人競賽。

全港大專生機械人大賽致力發掘熱忱於工程、人工智能及機械人技術等跨領域的新一代創科人才，這項學界盛事在多來年已成為培育頂尖創科人才的重要平台，至今已踏入 20 周年。黃克強表示，「科技園公司及全港大專生機械人大賽 2023 承傳了過去 20 年的傳統，致力啟發現今及未來的頂尖創科精英，我們亦將繼續與本地教育機構緊密合作，培育更多本地及國際的人才，協助香港建立世界級的創科生態圈。」

中大生以穩定制勝

今次比賽的冠軍、亞軍及季軍分別由來自香港中文大學的「環掃千軍」、香港大學的「明德」和香港大學的「格物」奪得。香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士（Crystal），大讚今年同學的表現，「結果不是最重要，學生的表現才是最要緊。今年的比賽無論在表現和創意都令人印象深刻，特別是最後幾場比賽雙方的技術和能力都旗鼓相當，所以比賽策略就尤其關鍵，相信這方面的知識對同學未來工作和解難都有莫大裨益。」

▲ 香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士大讚，今年同學無論在表現和創意都令人印象深刻。

「環掃千軍」隊的同學認為，他們的優勝之處是夠穩定， 就讀機械與自動化工程二年級的Dominic解釋：「兔子機械人以皮帶驅動炮台，同時以半環形軌道設計環顧360度射程範圍，而大象機械人每個炮台各自都有獨立的轉向及垂直升降，讓炮台有不同自由度。這些都是我們在背後經歷過無數測試的成果。」

▲ 經過多場激烈對賽，來自香港中文大學的「環掃千軍」隊成功奪冠。

他們的團隊來自校內不同學系，就讀金融科技二年級的Chris及醫學系的胡同學均表示，除了機械人的知識，他們在比賽中亦學會更好地分工合作。第三年參加比賽的人工智能四年級生JK就說：「過去我們都是使用麥卡納姆輪，但經過歷年師兄們的研發，加上我們的測試及調整，最後使用嶄新的『超市車底』（active caster）應戰。」Crystal表示，這正好與比賽其中一個主旨「傳承」不謀而合，「我們希望能做到不論是師兄傳承師弟，還是大學生傳承給中學生，將知識和比賽精神傳遞予新一代創科人才。」

初中生發揮想象力

為培養初中學生全面的人工智能及機械工程知識和技能，大會特設「全港初中生機械人大賽」，至今已經是第四屆，並於 3 月圓滿舉行，最後由來自潮州會館中學的三位初中同學黃子晉、趙嘉俊及王家勤所組成的「唔該排隊」 隊伍勝出。談及隊伍名稱，他們笑言：「『唔該排隊』即排在我們後面，意指我們是第一囉！」家勤補充，「其實在場上贏輸並不重要，重要的是過程與同學分工合作、各司其職真的非常好玩。」嘉俊就表示對製作機械人的過程最感興趣：「由零到成功砌出機械人很有成功感，原來我都可以發揮自己想像力做到。」

▲ 來自潮州會館中學的三位初中同學（左起）黃子晉、趙嘉俊及王家勤所組成的「唔該排隊」 隊伍勝出「全港初中生機械人大賽」。

三位同學均表示，日後希望繼續選修與資訊科技相關的課程，子晉說：「將來想向機械工程師的方向發展，過去我從長輩得知這方面的資訊，對此深感興趣。」今次比賽的幕後功臣、任教設計與科技的帶隊老師梁老師就表示：「同學們由一開始愛理不理，到後來主動犧牲課外活動及玩樂時間全程投入，不但在大會提供的課程中努力學習，並在錯誤中不停嘗試，更在比賽中學會團隊合作及互相體諒，實在是難能可貴。」對於首次參賽就創出佳績，梁老師坦言，已準備和同學報名參與下屆比賽，培養他們在這方面的知識和技能。

▲ 「環掃千軍」隊的同學8 月將代表香港出戰在柬埔寨金邊舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽」，同學們期望能爭取好表現，與世界各地參賽者一較高下。

中大的「環掃千軍」隊8 月將代表香港出戰在柬埔寨金邊舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽」。同學們期望能爭取好表現，與世界各地參賽者一較高下，「自己喜歡的就全力去盡，畢竟大學只得這幾年。」歷屆香港代表隊在國際賽事中屢創佳績，分別在 2019 年及 2022 年的比賽中勇奪冠軍。今年全港大專生機械人大賽 2023 秉承歷界參賽者的出色表現， 將創科精神傳遞予新一代創新者。

(特約)