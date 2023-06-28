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【專制丈夫】努力維持外表身材遭質疑有外遇　全職港媽呻：不如離婚

親子 12:41 2023/06/28

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全職媽媽被老公質疑有外偶，令她想離婚。

夫妻最重要是信任和體諒，若要看對方臉色做人，實是辛苦。有全職港媽在網上討論區大呻，跟老公一起10年，為怕被老公嫌棄一直努力維持外表和身材，沒想到對方不欣賞之餘，更質疑她有外遇，令她十分難受。

有港媽在「親子王國」討論區以「佢唔出軌仲行唔行到落去？」為題發文，她表示，自己跟老公一起10年，她是全職媽媽，負責照顧小朋友和做家裡所有家務。她一直以來都感激老公賺錢養家，加上老公外表不差，所以港媽都努力做運動，以免變成肥師奶。

不過，老公為人專制，港媽坦言被對方束縛得很辛苦。例如她化妝扮靚、穿短褲等都被老公批評「要著俾邊個睇」，所以港媽都不敢再打扮，每日都戴眼鏡；老公又不斷暗示港媽「勾佬」，但港媽每日除了陪小朋友，就只帶小朋友去找婆婆，所有行程老公都知情。

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童學園
【童學園】從戲劇界重返母校推廣藝術　培正中學校長革新課程︰我似學校導演

有時港媽只想煲劇、太睏想休息，又被老公投訴不陪他，

話我做乜咁，繼而又酸我陪完第二個所以咁無精神，仲話我唔玩得，無幽默感！

港媽坦言，面對多番疑心，她多次提出離婚，讓大家都開心點，但老公卻一直不想離婚，更質疑港媽是為外遇而要求離婚。港媽表示，曾提出去婚姻輔導，可惜老公拒絕；自己雖然沒有經濟能力，但有家人可依靠。

不少網民紛紛批評事主老公的行為是言語暴力，建議港媽如果有經濟能力就離婚，「無啦啦成日懷疑你出軌，嚴重影響大家感情」、「小心家暴，大多數男人家暴女人就係懷疑老婆外面有人，嘈下嘈下就會郁手」。

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責任編輯︰王明芳

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